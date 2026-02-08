Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı (GESAV), 10-14 Şubat tarihleri arasında “Toprağın Gizemi” isimli sergi düzenleyecek. Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sergi, saat 09.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek. Etkinlikle, “Prof. Sibel Sevim, Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Sevim, Doç. Dr. Nilafer Nazende Özkanlı, Öğr. Gör. Sibel Aktaş, Elvan Çelik, Selvi İlhan, Şirin Aslı Koroğlu Akansel, Nurdan Sarukan, Selin Kırbıyık Pamir, Zuhal Başaran, Zekine Şen Arıkazan ve Şebnem Tuna” isimlerinin eserleri sergilenecek.
GESAV’dan ‘Toprağın Gizemi’ sergisi
8.02.2026 16:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
