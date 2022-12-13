Gezici Festival, Kastamonu’da izleyiciyle buluşuyor

13 Aralık 2022 Salı, 15:21

Sinop Belediyesi’nin desteğiyle 9 Aralık’ta Halk Eğitim Merkezi’nde ABD Büyükelçiliği katkılarıyla hazırlanan Özgür İfade bölümü filmlerinden Martin Ritt yönetmenliğindeki Paravan / The Front ve Belmin Söylemez imzalı Ayna Ayna filmlerinin gösterimiyle başlayan 27. Gezici Festival, 3 gün boyunca sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Festivalin açılış gecesi Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Amerika Büyükelçiliği Kamu Diplomasisi Ataşesi Aryani Manning’in katılımıyla gerçekleşti.

AYNA AYNA GÖSTERİLDİ

Festivalin açılış filmi Ayna Ayna filminin gösterimine başrol oyuncularından Manolya Maya katıldı. Gösterime sağlık sorunları sebebiyle katılamayan filmin yönetmeni Belmin Söylemez izleyicilere gönderdiği mesajında, “Sinop’a gelmeyi çok istiyor, bu yolculuğu heyecanla bekliyordum, Sinop’un ne kadar güzel ve kendine özgü bir şehir olduğunu yıllardır duyarım. Özellikle Gezici Festival ile, filmimizle gelmek düşüncesi beni çok mutlu ediyordu. Covid maalesef izin vermedi. Yapımcımız Haşmet Topaloğlu ve ben filmimizi sizlerle izleyemeyeceğimiz için çok üzgünüz. Bir filmi salonda izlemenin, perdedeki filmle baş başa olmanın duygusu bambaşka. Ayna Ayna’nın açılış filmi olması bizim için onur verici,” diyerek Gezici Festival, Sinop Belediyesi ve Telvin Sanat Akademisi’ne teşekkürlerini iletti.

Filme yönetmen yardımcısı olarak başlayan, çekimlere 2 hafta kala Belmin Söylemez’in teklifiyle Aylin karakterine hayat veren Manolya Maya, “Bu filmde de Belmin Söylemez sinemasına has bir şey olduğunu düşündüğüm nahif bir dayanışma olduğunu söyleyebilirim. Filmdeki karakterler birbirlerini ayağa kaldırıyorlar aslında, büyük bir kadın dayanışması hâkim keza Fatih karakteriyle de. Ama bunu bağırmadan, belki bir cümleyle, bir sözle, bir bakışla dayanışıyorlar. Gün sonunda hepsi birbirini oradan kaldırıyorlar. Bunu Belmin Söylemez sinemasında gördüğüm için, belki bir izleyici olarak söylüyorum. Belmin Söylemez ve Haşmet Topaloğlu’nun belgeselci taraflarından yola çıkarak bu filmi yaptıklarını söyleyebilirim. Kurmaca ile belgesel arsındaki o gri alanı Belmin’in çok sevdiğini düşünüyorum ve bence çalışıyor. Gerçekten beslenerek çıktı tüm karakterler,” dedi.

Sinop’taki gösterimler ikinci gününde Çiğdem Sezgin’in Suna, İrlandalı Colm Bairéad’ın Sessiz Kız / The Quiet Girl, Selcen Ergun’un Kar ve Ayı ve Emin Alper’in Kurak Günler filmleri ile devam etti.

27. Gezici Festival, Sinop’a Baba Zula’nın canlı müzikleriyle eşlik ettiği 1921 yapımı Frances Marion imzalı sessiz film Eli Kulağında / Just Around The Corner gösterimi ile veda etti. Baba Zula gösterim sonrası verdiği üç şarkılık mini konser ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

FESTİVALİN SON GÜNÜ

27. Gezici Festival son durağı Kastamonu’da izleyicilerle buluşuyor. Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek gösterimler 14 Aralık’ta sona erecek.