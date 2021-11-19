Gezici Festival’in biletleri satışta
26. Gezici Festival, 26 Kasım-2 Aralık arasında Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.
Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği 26. Gezici Festival’in 26 Kasım-2 Aralık arasında Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek film gösterimleri için biletler bugün (19 Kasım) satışa çıkıyor. Tüm bilet fiyatlarının 15 TL olduğu gösterimler için biletinial.com uygulaması ve internet sitesi üzerinden satış yapılacak. Biletler, 20 Kasım’dan itibaren Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi gişelerinden de satışta olacak. Kısa İyidir ve Tuncel Kurtiz’in Sürgün Yılları gösterimleri ücretsiz yapılacak.
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