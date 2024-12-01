Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:45

Güncelleme: 01.12.2024 - 17:45

İllegal Hayatlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cenk Çelik üstleniyor. Peki, İllegal Hayatlar filminin konusu ne? İllegal Hayatlar filminin oyuncuları kim?

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

İllegal Hayatlar, kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Mahsun, kaçak bir kumarhane işletmektedir. Bu nedenle de polis baskınlarıyla baş etmekte bir hayli zorlanır. Kumarhaneyi işletmeye devam etmek isteyen Mahsun, bu amaçla sahte bir siyasi parti kurmaya karar verir. Böylece gizli olarak kumarhane işletmeye devam edebilecektir. Ancak bu fikir, hem de kendisini hem de arkadaşlarını türlü maceraların içine sürükler.

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Okan Has - Nuri

Uğur Sarhan - Veysel Dayi

Ali İhsan Varol - Gazeteci

Cenk Çelik - Muro

Bülent Çolak - Koray

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İllegal Hayatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.