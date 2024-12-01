İllegal Hayatlar filminin konusu ne? İllegal Hayatlar filminin oyuncuları kim?
İllegal Hayatlar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İllegal Hayatlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İllegal Hayatlar filminin konusu ne? İllegal Hayatlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İllegal Hayatlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cenk Çelik üstleniyor. Peki, İllegal Hayatlar filminin konusu ne? İllegal Hayatlar filminin oyuncuları kim?
İLLEGAL HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
İllegal Hayatlar, kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Mahsun, kaçak bir kumarhane işletmektedir. Bu nedenle de polis baskınlarıyla baş etmekte bir hayli zorlanır. Kumarhaneyi işletmeye devam etmek isteyen Mahsun, bu amaçla sahte bir siyasi parti kurmaya karar verir. Böylece gizli olarak kumarhane işletmeye devam edebilecektir. Ancak bu fikir, hem de kendisini hem de arkadaşlarını türlü maceraların içine sürükler.
İLLEGAL HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Okan Has - Nuri
Uğur Sarhan - Veysel Dayi
Ali İhsan Varol - Gazeteci
Cenk Çelik - Muro
Bülent Çolak - Koray
İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İllegal Hayatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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