Bir Orduya Bedel filminin konusu ne? Bir Orduya Bedel filminin oyuncuları kim?
Bir Orduya Bedel (Army Of One) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Orduya Bedel filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bir Orduya Bedel filminin konusu ne? Bir Orduya Bedel filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bir Orduya Bedel filminin yönetmen koltuğunda Stephen Durham oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Durham ve Mary Ann Barnes üstleniyor. Peki, Bir Orduya Bedel filminin konusu ne? Bir Orduya Bedel filminin oyuncuları kim?
BİR ORDUYA BEDEL FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir Orduya Bedel, kocasını öldüren çeteden intikam almak için onların peşine düşen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Brenner Baker, Özel Kuvvetler'de çalışmaktadır. Kocasıyla tatile çıkan Brenner, bir kamp alanına gider. Yürüyüşe çıkan çift, yağmur yağınca kendilerine sığınacak bir yer arar. Sığınmak için girdikleri yer ise bir uyuşturucu çetesinin deposu olur. Bu durum kartelin çiftin peşine düşmesine neden olur. Çete, sığınağın yerini öğrendiği için Brenner'ın kocasını öldürür. Brenner'ın da öldüğünü düşünen çete üyeleri ikisini bir çukura atar. Ancak Brenner ölmemiştir ve yaşananların intikamını almak için çetenin peşine düşer.
BİR ORDUYA BEDEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ellen Hollman - Brenner
Matt Passmore - Dillion
Stephen Dunlevy - Hank
Barry Hanley - Lance
Kendra Carelli - Emily
Gary Kasper - Butch
Cameron Bowen - Jesse
Geraldine Singer - Mama
Duke Jackson Cleetus
Casey Hendershot - Earl
Debbie Sheridan - Connie
BİR ORDUYA BEDEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bir Orduya Bedel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.
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