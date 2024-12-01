Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:15

Güncelleme: 01.12.2024 - 17:15

Bir Orduya Bedel filminin yönetmen koltuğunda Stephen Durham oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Durham ve Mary Ann Barnes üstleniyor. Peki, Bir Orduya Bedel filminin konusu ne? Bir Orduya Bedel filminin oyuncuları kim?

BİR ORDUYA BEDEL FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir Orduya Bedel, kocasını öldüren çeteden intikam almak için onların peşine düşen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Brenner Baker, Özel Kuvvetler'de çalışmaktadır. Kocasıyla tatile çıkan Brenner, bir kamp alanına gider. Yürüyüşe çıkan çift, yağmur yağınca kendilerine sığınacak bir yer arar. Sığınmak için girdikleri yer ise bir uyuşturucu çetesinin deposu olur. Bu durum kartelin çiftin peşine düşmesine neden olur. Çete, sığınağın yerini öğrendiği için Brenner'ın kocasını öldürür. Brenner'ın da öldüğünü düşünen çete üyeleri ikisini bir çukura atar. Ancak Brenner ölmemiştir ve yaşananların intikamını almak için çetenin peşine düşer.

BİR ORDUYA BEDEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ellen Hollman - Brenner

Matt Passmore - Dillion

Stephen Dunlevy - Hank

Barry Hanley - Lance

Kendra Carelli - Emily

Gary Kasper - Butch

Cameron Bowen - Jesse

Geraldine Singer - Mama

Duke Jackson Cleetus

Casey Hendershot - Earl

Debbie Sheridan - Connie

BİR ORDUYA BEDEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Orduya Bedel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.