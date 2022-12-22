'Gibi' dizisinde rol alan oyuncunun Feyyaz Yiğit'in babası olduğu ortaya çıktı
Oyuncu Feyyaz Yiğit'in babasının da 'Gibi' dizisinde rol aldığı belirtildi.
Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrolünde yer aldığı 'Gibi' dizisiyle ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.
Dizinin ikinci sezonunda yer alan "Vücutçu Yalvaç" bölümünde yer alan "Beşir" karakterinin, Feyyaz Yiğit’in babası Beşir Çakmak olduğu öğrenildi.
'Gibi' takipçileri dizinin cuma günü yayımlanan bölümlerini dört gözle bekliyor. Dizininin sezon finalinin 23 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.
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