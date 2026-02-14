'Gilgameş Operası' AKM'de yeniden seyircilerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen ve geçen sezon beğeni kazanan "Gilgameş Operası", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Ahmed Adnan Saygun'un epik eseri, 18 ve 21 Şubat'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Caner Akın'ın teknoloji ile sahne tekniklerini harmanlayarak farklı bir rejiyle sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetecek.

Dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç'un üstlendiği temsilin, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını Aisha Hajiyeva, koreografisini Deniz Özaydın hazırladı.

İDOB Korosu'nu ise şef Paolo Villa yönetecek.