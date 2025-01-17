Giray Altınok ve Ezgi Mola'lı Başka Bir Sen'den ilk kareler yayınlandı

Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerini yer aldığı, yeni komedi filmi ‘başka bir Sen’den ilk kareler yayınlandı.

Giray Altınok ve Ezgi Mola'lı Başka Bir Sen'den ilk kareler yayınlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 15:18

Geçtiğimiz haftalarda ilk duyurusu yapılan, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdogˆan’ın beraber kaleme aldığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerinde buluştuğu komedi türündeki orijinal film Başka Bir Senden ilk kareler yayınlandı.  

Aile olabilmenin zorlu ama muhtes¸em yanlarını egˆlenceli bir dille anlatıp bir yandan da sonsuz as¸kın mümkün olma ihtimalini hatırlatacak filmin oyuncu kadrosunda Kerem ÖzdoğanŞükran OvalıNevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat TamerNergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi genç ve usta isimler bir araya geliyor.

Disney+’ta yayımlanacak filmin yapımcılığını ise MGX Film üstleniyor.

 

 

 


Etiketler: #Giray Altınok #Ezgi Mola #Disney Plus Türkiye

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