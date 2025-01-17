Giray Altınok ve Ezgi Mola'lı Başka Bir Sen'den ilk kareler yayınlandı
Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerini yer aldığı, yeni komedi filmi ‘başka bir Sen’den ilk kareler yayınlandı.
Geçtiğimiz haftalarda ilk duyurusu yapılan, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdogˆan’ın beraber kaleme aldığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerinde buluştuğu komedi türündeki orijinal film ‘Başka Bir Sen’den ilk kareler yayınlandı.
Aile olabilmenin zorlu ama muhtes¸em yanlarını egˆlenceli bir dille anlatıp bir yandan da sonsuz as¸kın mümkün olma ihtimalini hatırlatacak filmin oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi genç ve usta isimler bir araya geliyor.
Disney+’ta yayımlanacak filmin yapımcılığını ise MGX Film üstleniyor.
Etiketler: #Giray Altınok #Ezgi Mola #Disney Plus Türkiye
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