'Gladyatörler Kenti'nde 2 bin yıllık lahit ortaya çıktı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:32

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:10

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen ve dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olan Stratonikeia’da kazı çalışmaları yıl boyunca aralıksız devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ışık tutan antik kentte, her yeni kazıda tarih gün yüzüne çıkıyor. Buradaki tarihi yapılar titizlikle restore ediliyor.

AGORA'DA BÜYÜK KEŞİF

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, yaptığı açıklamada, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Stratonikeia’da farklı dönemlere ait yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütüldüğünü aktaran Söğüt, Agora alanında gerçekleştirilen kazılarda önemli bir keşfe imza attıklarını söyledi. Söğüt, "Bu alanda yürüttüğümüz kazılar sırasında, Nekropol’den alınıp buraya getirilmiş ve 2 bin yıl öncesine ait girlandlı bir lahit bulduk." dedi.

TARİHİ ZENGİNLİĞİN İZLERİ

Prof. Dr. Söğüt, bulunan lahdin antik kentin lahit koleksiyonundaki en güzel örneklerden biri olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Lahdin köşelerinde koç başları, orta bölümlerinde eros figürleri ve boğa başları yer alıyor. Bu lahit, figür çeşitliliği ve belirlenebilen tarihi açısından benzersiz bir örnek. Özellikle köşelerdeki koç başları ve etrafında betimlenen kozalak, asma ve zeytin yaprakları, üzüm, nar ve haşhaş gibi bitkiler dönemin zenginliğini ve gösterişini yansıtıyor."

Söğüt, lahdin Stratonikeia’da şimdiye kadar bulunan en iyi lahit teknesi olduğuna da dikkat çekti.

"HER KAZMA YENİ UMUT DEMEK"

Kazı çalışmalarının halen devam ettiğini belirten Söğüt, "Her kazma bizim için yeni bir umut, yeni bir eser ve güzel sonuçlar demek. 2 bin yıl öncesinin ihtişamını bu lahdin detaylarında net bir şekilde görebiliyoruz." diye konuştu.

Gün yüzüne çıkarılan lahdin, antik kentteki diğer lahitlerin sergilendiği alanda ziyaretçilere sunulacağı belirtildi. Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia’nın bir "yaşayan arkeoloji kenti" olduğunun altını çizerek, her yıl yapılan kazılarda önemli verilere ulaştıklarını sözlerine ekledi.