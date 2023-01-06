Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman vizyona girecek? Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminin yaş sınırı kaç?

06 Ocak 2023 Cuma, 11:28

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği, TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa isimli çizgi diziden uyarlanarak çekilen serinin üçüncü animasyon filmidir

TRT ve İSF Studios ortak yapımı olan Galaktik Tayfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkılarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle hazırlandı.

RAFADAN TAYFA: GALAKTİK TAYFA FİLMİNİN KONUSU NE?

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden Akın, yörüngemize yerleşmiş bir uzay gemisi keşfeder ve bir anda dünyanın gündemine oturur. Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanıp sayısız teori ortaya atılırken keşfin yapılmasında az da olsa parmağı olan Hayri de ufak bir şöhret kazanmıştır. Hayri’nin gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir kişinin dikkatini çeker; geminin gerçek sahibinin, yani bir uzaylının… Bu gizemli ama sevimli uzaylı, Hayri’yi bulmak ve onu kendisine yardım etmesi için ikna etmek zorundadır. İstanbul’un bir yakasında yaşayan yüzyıllara uzanan tanışıklığın son temsilcisine ulaşmalıdır. Uzaylı, kader arkadaşını bulmak için yola çıkarken peşinde niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan habersizdir.

RAFADAN TAYFA: GALAKTİK TAYFA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Film, 6 Ocak 2023 tarihinde sinemada vizyona girecek. Film ile eş zamanlı olarak 6 Ocak'ta hikayenin anlatıldığı Galaktik Tayfa kitabı da raflardaki yerini alacak.

RAFADAN TAYFA: GALAKTİK TAYFA FİLMİNİN YAŞ SINIRI KAÇ?

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminden yaş sınırı bulunmuyor. Film genel izleyici kitlesine uygun.