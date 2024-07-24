Göbeklitepe'nin tarihçesi nedir, kaç yıllık? Göbeklitepe nerede?

Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:22

Güncelleme: 24.07.2024 - 17:22

Göbeklitepe, dünya tarihinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin Güneydoğusunda, Şanlıurfa ilinin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bu antik yerleşim, yaklaşık 11.000 yıl öncesine tarihlenmektedir. Göbeklitepe, hem yapısal özellikleri hem de tarihsel önemiyle insanlık tarihinin bilinen en eski tapınak kompleksi olarak dikkat çekmektedir. Keşfi, taş devri dönemine ait sosyal, kültürel ve dini yapıların anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır.

TARİHÇESİ

Göbeklitepe, 1990’larda keşfedildi ve arkeologlar tarafından yapılan ilk kazılarda, bu bölgenin M.Ö. 9600-9500 yılları arasında inşa edildiği ortaya çıktı. Bu dönem, Neolitik Çağ olarak bilinir ve tarımın henüz başlamadığı, göçebe yaşam tarzının egemen olduğu bir zaman dilimidir. Ancak Göbeklitepe, bu dönemin sosyal ve kültürel yapısını derinden değiştiren bir buluş olarak karşımıza çıkar. Buradaki tapınaklar, dönemin göçebe topluluklarının karmaşık sosyal yapılarına ve dini inançlarına işaret eden en önemli örneklerden biridir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

Göbeklitepe'nin en çarpıcı özelliği, büyük taş sütunlardan oluşan dairesel yapılarla dolu olmasıdır. Bu taş sütunlar, genellikle insan figürlerini betimleyen kabartmalarla süslenmiştir. Yapı, T biçimindeki taşların merkezi bir alanı çevrelediği bir dizi büyük daireden oluşur. Her bir taş sütun, yaklaşık 3-6 metre yüksekliğe ve 15-20 ton ağırlığa sahiptir. Bu taşların kesilmesi ve taşınması, dönemin teknolojisiyle oldukça zor bir işti ve bu durum, Göbeklitepe'nin inşa sürecinin ne denli büyük bir mühendislik başarısı olduğunu ortaya koyar.

KÜLTÜREL VE DİNİ ÖNEMİ

Göbeklitepe, taş devri topluluklarının dini ve kültürel hayatı hakkında önemli bilgiler sunar. Tapınakların büyük bir ritüel önemi taşıdığı ve bu yapıların dini törenler için kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca, bölgedeki taş sütunlarda yer alan kabartmalar, dönemin mitolojik ve ritüel inançlarını yansıtabilir. Göbeklitepe'nin bu dönemde tarımın başlamadığı göz önüne alındığında, bu yapının toplulukların yerleşik hayata geçişi öncesindeki ritüel ve sosyal merkezler olduğunu gösterir.

KORUMA VE ARAŞTIRMA

Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir ve bu sayede uluslararası alanda korunma ve tanıtım açısından önemli bir statü kazanmıştır. Günümüzde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları, hem bölgenin tarihini daha iyi anlamak hem de yapının korunmasını sağlamak amacıyla sürdürülmektedir. Ayrıca, bu çalışmalar, Göbeklitepe'nin sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda tarih öncesi insanlık tarihinin anlaşılmasında kilit bir rol oynadığını vurgular.

GÖBEKLİTEPE GİRİŞ ÜCRETİ

Göbeklitepe'yi ziyaret etmek isteyenlerden belirli bir giriş ücreti alınır. 2024 yılı için Göbeklitepe'nin tam giriş ücreti 450 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenci ve öğretmenler ise ücretsiz olarak ziyaret edebilirler.