Göç Senfonisi doğduğu topraklarda yankılandı

Usta sanatçı Fuat Saka’nın bestelediği dünyanın ilk göç senfonisi; İstanbul, Köln, Münster, Siegen ve Hatay’ın ardından, doğduğu topraklar olan Datça’da dinleyicilerle buluştu.

Datça’da yaşayan usta müzisyen Fuat Saka’nın, insanlığın en derin yaralarından biri olan “göç” olgusunu evrensel bir dille işlediği ve dünya çapında büyük yankı uyandıran “Göç Senfonisi – Karanlık Sular” eseri, Ege kıyılarında yankılandı. Avrupa’da siyasi sürgün bir göçmen olarak 20 yıl yaşayan ve Türkiye’ye döndükten sonra Datça’ya yerleşen Saka’nın bu anlamlı eseri, Datça Amfi Tiyatro’da sahnelendi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Taner Yiğit, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Almanya Seksiyonu Temsilcisi Bernhard ''Felix'' Von Grünberg de senfonide bir konuşma yaptı. Öte yandan senfoniyi yurtdışından gelen gazeteciler de takip etti.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt yaptığı konuşmada, Datça’da yaşayan aydınlık insanlarla “Göç Senfonisi – Karanlık Sular” senfonisinde bir araya geldiklerine vurgu yaptı. Kurt, “Göçün ne olduğunu, vicdanınızda nasıl hissedeceğinizi anlatmaya çalışacağız. Valizlerde kaybolan hayatlar, göçmenlerin çektiği acıları sizlerle paylaşacağız. Yaşadığımız adaletsiz dünyada bir umut olmak için çaba harcayacağız. Nazım Hikmet’in dediği gibi, ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’, kardeşçe yaşayacağımız günlerde buluşmak üzere” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Taner Yiğit de sanatın ve sanatçının değer gördüğü Datça’da olduklarına vurgu yaptı.

KÜLTÜRLERARASI GÜÇLÜ KADRO

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi’nin ortak organizasyonuyla düzenlenen konserde eser, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Atina’dan gelen ünlü şef Anastasios Symeonidis’in yönettiği gecenin son bölümünde, Fuat Saka da solist olarak sahneye çıktı.

Yunanistan ve Türkiye’den önemli müzisyenleri aynı sahnede buluşturan programda; Zaharias Sypridakis Girit kemençesiyle, Cihan Yurtçu kavalıyla esere eşlik etti. Atinalı sanatçı Ioanna Forti ise senfoninin sözlü bölümlerini büyüleyici performansıyla seslendirdi.

Sanatın evrensel diliyle göçü, acıyı, hafızayı ve vicdanı aynı sahnede buluşturan "Göç Senfonisi – Karanlık Sular", izleyicilere yalnızca bir müzik dinletisi değil; insan olmaya, hatırlamaya ve unutmamaya dair derin bir çağrı sundu.