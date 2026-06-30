Göç Senfonisi Ege’de yankılanacak: Bodrum ve Datça konserleriyle yeniden Türkiye’de dinleyiciyle buluşacak

Fuat Saka’nın “Karanlık Sular” alt başlıklı Göç Senfonisi, Almanya konserlerinin ardından Bodrum ve Datça’da sanatseverlerle buluşacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde sahnelenecek eser, göç yollarında yaşamını yitirenlerin acısını ve umut arayışını müzikle anlatıyor.

Usta sanatçı Fuat Saka’nın göç temasını senfonik bir anlatımla işlediği “Göç Senfonisi –Karanlık Sular”, Almanya’daki konserlerinin ardından bu kez Ege kıyılarında seslendirilecek. Avrupa’da siyasi sürgün bir göçmen olarak 20 yıl yaşayan, Türkiye’ye döndükten sonra Datça’ya yerleşen Saka’nın eseri, 3 Temmuz Cuma akşamı Bodrum Turgutreis’te, 4 Temmuz Cumartesi akşamı ise Datça’da sahnelenecek. Konserlere Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Fuat Saka’nın pandemi döneminde, 2020 yılında bestelediği; orkestrasyonunu Atina’dan Vangelis Zografos’un üstlendiği eser, daha önce İstanbul, Hatay, Köln, Münster ve Siegen’de beş ayrı senfoni orkestrası tarafından seslendirilmişti. Yaklaşık bir buçuk saat süren senfoni, beşi enstrümantal, beşi sözlü olmak üzere 10 bölümden oluşuyor.

ZAHARİAS SYPRİDAKİS...

Bodrum ve Datça konserlerinde eseri, Atina’dan gelecek şef Anastasios Symeonidis yönetimindeki 65 kişilik Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası seslendirecek. Konserlerde Fuat Saka da son bölümde solist olarak sahneye çıkacak. Yunanistan ve Türkiye’den müzisyenlerin de yer alacağı programda Zaharias Sypridakis Girit kemençesiyle, Cihan Yurtçu kavalıyla esere eşlik edecek. Atinalı sanatçı Ioanna Forti ise senfoninin sözlü bölümlerini seslendirecek.

KARANLIK SULAR...

Fuat Saka, Bodrum ve Datça konserleri öncesinde yaptığı değerlendirmede, Ege’nin göç yollarındaki anlamına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bodrum ve Datça, Türkiye’nin masmavi deniz kıyısındaki en güzel yerlerinden. Ancak bu denizin suları, Avrupa’ya göç etmek ve sığınmak için geçiş yolu olarak kullananlar için hiç de masmavi değil. Biz de bu denizin kıyısında yaşayan insanlar olarak bunu gördük, acısını çektik. Birçok insanın yaşamını yitirdiği karanlık sular bunlar. Senfonimize bu başlığı tam da bu nedenle verdim.”

Saka, göçün insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu vurgulayarak, asıl tartışılması gerekenin “göçü tetikleyen nedenler” olduğunu belirtiyor. Sanatçı, “Bu dünya herkese yeter” ve “Keşke savaşlar olmasaydı da biz de göçün senfonisini yazmasaydık” sözleriyle eserin temel duygusunu özetliyor.

FARKLI MÜZİK DİLLERİ

Eserin Almanya’daki icraları da çokkültürlü yapısı ve güncel mesajıyla dikkat çekti. Siegen’de Güney Vestfalya Filarmoni Orkestrası’nı yöneten genç şef Luka Hauser, konserin ardından yaptığı değerlendirmede, farklı müzik dillerinin buluşmasının önemine işaret ederek, “Bu tür projelerin en güzel yanı, aynı dili konuşmasak bile birlikte müzik yaparak birbirimizle iletişim kurmamız” dedi.

Münster’de eseri yöneten Thorsten SchmidKapfenburg ise projeyi “Kesinlikle zenginleştirici” olarak nitelendirdi. SchmidKapfenburg, göç meselesinin çağımızın en büyük insani sorunlarından biri haline geldiğini belirterek, “Bu nedenle günümüzde özellikle ‘Karanlık Sular’ gibi projeler çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Köln’deki Almanya prömiyerinde Gürzenich Orkestrası’nı yöneten Ustina Dubitsky de göç konusunun yalnızca politik değil, insani bir mesele olduğunu vurguladı. Ukrayna kökenli bir aileden gelen Dubitsky, “Günümüzde empati eksikliği ve insani duyarsızlık çok artmış durumda” diyerek çokkültürlü sanat projelerinin toplumlar arasında yeni kapılar açtığını söyledi.