Goerne yorumuyla romantik eserler
Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası 9 Mayıs akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 51. İstanbul Film Festivali’nin en önemli solistlerinden Alman bariton Matthias Goerne ile konser verdi.
Önde gelen orkestraların, ünlü festivallerin ve konser salonlarının programlarında yer alan, ilk kez İş Sanat’ta Freiburg Barok Orkestrası ile dinleyip yorumuna hayran olduğumuz Goerne, ICMA ödülü, Gramophone ödülü, BBC Music Magazine Vokal, Diapason d’or arte ve ECHO Klassik “Yılın Şarkıcısı” ödüllerini ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.
KONSER ÖNCESİ SÖYLEŞİ
Konser öncesinde İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Şebnem Sunar ile edebiyat eleştirmeni Asuman Kafaoğlu-Büke bir söyleşi sundular. Büke, “Romantik besteciler edebiyattan çok etkilenmiş, çok özel edebi zevke sahip bestecilerdir” diyerek başlayan konuşmasında Schubert, Schumann ve Brahms’ın eserlerinin yoğunlukla seslendirileceği konseri tanıttı.
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