Goerne yorumuyla romantik eserler

Yayınlanma: 11.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 03:00

Önde gelen orkestraların, ünlü festivallerin ve konser salonlarının programlarında yer alan, ilk kez İş Sanat’ta Freiburg Barok Orkestrası ile dinleyip yorumuna hayran olduğumuz Goerne, ICMA ödülü, Gramophone ödülü, BBC Music Magazine Vokal, Diapason d’or arte ve ECHO Klassik “Yılın Şarkıcısı” ödüllerini ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.

KONSER ÖNCESİ SÖYLEŞİ

Konser öncesinde İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Şebnem Sunar ile edebiyat eleştirmeni Asuman Kafaoğlu-Büke bir söyleşi sundular. Büke, “Romantik besteciler edebiyattan çok etkilenmiş, çok özel edebi zevke sahip bestecilerdir” diyerek başlayan konuşmasında Schubert, Schumann ve Brahms’ın eserlerinin yoğunlukla seslendirileceği konseri tanıttı.



