Aşka Dair filminin konusu nedir? Aşka Dair filminin oyuncuları kimler? Aşka Dair filminin IMDb puanı kaç?

26 Temmuz 2022 Salı, 12:11

Sosyal medyanın flört ilişkilerini anlatan Aşka Dair filmi, flört etmenin ve sosyal medyanın günümüzde bu konu üzerinde oynadığı rolü eğlenceli bir dilde anlatıyor. İşte, günümüz ilişkilerine de eğlenceli bir bakış açısını sunan filmin oyuncu kadrosu ve konusu...



AŞKA DAİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Sam genç bir yazardır, her zaman gittiği bir kafede çalışan Birdie’ye aşık olur. Oldukça utangaç olan Sam arkadaşının tavsiyesiyle kızı etkileyebilmek için internette sahte bir profil hesabı oluşturur. Onun ilgi alanlarına yönelerek Birdie'nin hayalindeki erkeğe dönüşmeye çabalar. Bu hem kolay değildir hem de yapması gereken çok şey vardır. İş, görüşme safhasına geldiğinde karışıklık başlar. Birdie'yi gerçekten etkilemeyi başarır ve onu kendine aşık eder; ancak bir sorun vardır: Onun aşık olduğu Sam değil, Sam'in yarattığı o hayali erkektir. Sam, durumu açıklayıp açıklamamak arasında gidip gelirken, olduğu gibi davranmadığı için de büyük suçluluk duymaya başlar.



AŞKA DAİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?



Yönetmenliğini Kat Coiro’nun üstlendiği filmin senarist koltuğunda ise Justin Long, Christian Long var. Filmin oyuncuları ise şöyle:

