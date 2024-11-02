Gözler tarihi yapının kime tahsis edileceğine çevrilirken belirsizlik sürüyor

Yayınlanma: 02.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.11.2024 - 04:00

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan medrese 1986 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na verildi. Metruk halde bulunan Cedid Mehmed Efendi Medresesi de o dönemki kurumun genel müdürü, İstanbul’un tarihi yapılarının onarılmasına yardım eden Çelik Gülersoy öncülüğünde Turing tarafından bugünkü haline getirildi ve çarşı kuruldu.

Sanatçılar, bir hafta önce aldıkları çarşının boşaltılma haberiyle sarsıldı. Çarşının Ayasofya Müzesi ve Ayasofya Deneyim Müzesi gibi müzelerin gişelerini işleten DEM Müzecilik’e verileceği ise iddialar arasında.

İstanbul Sanatları Çarşısı, bünyesinde bulunan 12 odası ve bu odalarda yürütülen 11 sanat dalıyla hem İstanbul kültürüne hem de sanatseverlere hizmet veriyordu. Başta hat, tezhip, minyatür ve ebru olmak üzere birçok sanat dalı, sayısı yirmiyi aşkın usta sanatkârlar tarafından yapılıyordu. Bir tür enstitü görevini gören çarşının kesin olarak ne yapılacağı merak konusu.

‘NEDENSİZ ÇIKARILDIK’

Gazetemize görüş veren milli kıyafetli kitre-pamuk bebekler yapan sanatçı Lütfiye Batukan, çarşı kurulduğundan bugüne burada sanatını hem icra ediyor hem de öğretiyor. Batukan, “Çelik Gülersoy tarafından ilk kurulduğu zamandan beri buradayım. Benim yetiştirdiğim Selma Yurtlu ile beraber çalışıyoruz. Yaşım ve sağlık durumumdan dolayı son dönemde haftada bir gün gelebiliyordum. Biz sanatçıları neden çıkardıklarını bilmiyoruz. Bilsek, bilmemek en kötüsü. Sadece bir hafta önce haber verdiler. Çok üzgünüm, sebepsiz yere çıkarıldık. Arkadaşlarımızdan ayrıldık. Çarşının akıbeti ne olacak bilmiyorum. Umarım yine bir sanat merkezi olur. Ne yapacaklarını bilsem gönlüm rahat olur” diyor ve ekliyor: “Ben ömrümü bu sanata verdim, bin bebeklik bir koleksiyonum var. Yurtiçinde, yurtdışında çeşitli sergiler açtım. Bundan sonra artık tek amacım yurtdışındaki örnekler gibi bir bebek müzesi kurmak.”

‘YİNE KÜLTÜR SANAT ÇARŞISI OLACAK’

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgi ise şöyle: “Medrese tahsis şartlarına uygun hizmet vermediği için boşaltılıyor. Medrese yine kültür sanat faaliyetlerinin yapılacağı bir çarşı olarak hizmete devam edecek. DEM Müzecilik’e tahsisi ise kesinlikle söz konusu değildir.”

