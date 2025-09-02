Gözyaşlarını tutamadı: Dwayne Johnson'ın yeni filmi 15 dakika boyunca alkışlandı!

Kaya lakaplı ünlü aktör Dwayne Johnson’ın başrolünde yer aldığı “The Smashing Machine”, 82’nci Venedik Film Festivali’nde prömiyerini gerçekleştirdi. Film, Altın Aslan ödülü için yarışan yapımlar arasında yer aldı.

Büyük beğeni toplayan film, ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr’in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini konu alıyor. Gösterim sırasında izleyiciler, film için 15 dakika boyunca ayakta alkış tuttu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Filmin galasında başrol oyuncusu Dwayne Johnson ve yönetmen Benny Safdie, gösterimin ardından gözyaşlarını tutamadı. Festivalin dikkat çeken yapımları arasında yer alan film, Oscar sezonunda güçlü bir aday olabileceği konuşuluyor.

OYUNCU KADROSU VE VİZYON TARİHİ

Benny Safdie’nin yönettiği filmde Dwayne Johnson, Emily Blunt ve Bas Rutten rol alıyor. “The Smashing Machine”, 3 Ekim 2025 tarihinde vizyona girecek ve yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.