Grafik roman koleksiyonu ile Desen Yayınları!

05 Aralık 2022 Pazartesi, 00:01

Raoul Taburin / Jean-Jacques Sempé: Ağustos ayında kaybettiğimiz dünyaca ünlü karikatürist Jean-Jacques Sempé’nin aynı adla sinemaya da uyarlanan kitabı Raoul Taburin, nevi şahsına münhasır bir bisiklet tamircisinin ilginç hikâyesini anlatıyor.

Adı bisikletle anılmasına rağmen iki teker üstünde durmayı beceremeyen bir ustanın çocukluktan erişkinliğine uzanan yaşamını ele alan kitap, başarının anahtarını özgüvende arıyor. Sempé mizahının en özgün örneklerinden Raoul Taburin, okuyucunun yüzünde tatlı bir tebessüm bırakacak, yüreklendirici bir cesaret öyküsü.

Arkadaşım Toby / Wilfrid Lupano: Senaryosunu Wilfrid Lupano’nun yazıp Grégory Panaccione’nin resimlediği Arkadaşım Toby, oyunbaz bir köpeğin, sahibiyle olan ilişkisini köpeğin gözünden suluboya resimler eşliğinde anlatıyor.

Sessiz bir grafik roman olarak tasarlanan ve her yaşa hitap eden kitap, bir köpeğin aklından geçenleri detaylı çizimlerinin arka fonunda ince ince işlediği nüanslarla veriyor.

Uzak Bir Diyardan Eskizler / Shaun Tan: Uzak Bir Diyardan Eskizler (Çeviren: Damla Kellecioğlu), yıllar içinde kültleşmiş bir esere dönüşen Uzak’ın eskizlerinden oluşuyor. Kitap, Oscar ödüllü Shaun Tan’ın sözsüz grafik romanı Uzak’ı nasıl yarattığına odaklanarak bu büyüleyici hikâyeye hangi fikirlerin ilham verdiğini ele alıyor.

Mülteciliği, yersiz yurtsuzluğu, yabancı olmayı ve umudu anlatan, her detayı karakalemle çizilmiş Uzak’ın yaratım sürecinde, araştırma aşamasından tamamlanmış sanat örneklerine kadar çok sayıda esere yer veren Uzak Bir Diyardan Eskizler, bu evrimin izini sürerken görüntülerin sessiz diline, göçmen deneyiminin ruhuna ve sanatçının yaratıcı yolculuğuna ışık tutuyor.

İki Yaşam / Fabien Toulmé: Hakim’in Yolculuğu üçlemesiyle tanınan Fransız çizer Fabien Toulmé’nin İki Yaşam adlı grafik romanı okurları sarsıcı bir kendini arama yolculuğuna çıkarıyor.

Modern insanın yalnızlığı ve tüketim kalıpları arasındaki sıkışmışlığı üzerinden yaşam üzerine düşündüren kitapta Toulmé yine hikâye anlatıcılığı sanatını konuşturuyor ve okuru, hayatı ıskalamadan doyasıya yaşamaya ve herkesi kendi hikâyesinin peşine düşmeye davet ediyor.