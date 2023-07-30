Grevden etkilenen yeni şirket Sony Pictures oldu: Spider-Man ertelendi

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:16

Güncelleme: 30.07.2023 - 12:16

Sony Pictures, "Kraven the Hunter" ve "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse"ün vizyon tarihlerinde değişikliklere gitti.

Variety'nin haberine göre bu ertelemeler, çift sendika grevlerinin Hollywood'un günlük işleyişini olumsuz etkilemesi ve SAG-AFTRA çatışmasının yıldız oyuncuların katılımı olmadan önemli sonbahar filmlerini açmayı zorlaştırması nedeniyle gerçekleşti. Merakla beklenen Marvel filmi "Kraven", Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünde olduğu projenin bu yıl planlanan 6 Ekim tarihinden 30 Ağustos 2024 tarihine kaydırıldı. Stüdyo içinden kaynaklar, Taylor-Johnson'ın, sadece iki aydan biraz fazla sürede bu aksiyon dolu filmi açmak için dünya çapında bir basın turuna katılması gerekeceği için, bu ileri tarihlemenin hayati olduğunu belirtti.

Gişede yüksek başarılar elde eden Lord ve Miller'ın animasyon serisinin üçüncü halkası olan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", 29 Mart 2024 tarihine açılması planlanmasına rağmen, sendikaların çalışma durdurma emirleri nedeniyle seslendirme kadrosu zamanında diyalog kaydını tamamlayamadı. Yeni tarihin, önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

MERAKLA BEKLENEN HAYALET AVCILARI'NIN DEVAM FİLMİ DE GREVLERDEN ETKİLENDİ

2021 yılında dünya genelinde 200 milyon doların üzerinde hasılat elde eden Paul Rudd'ın başrolde olduğu ": Afterlife"ın devam filmi planlanan tarihi olan 20 Aralık'tan önümüzdeki yıldan 29 Mart 2024 tarihine ertelendi.

"Karate Kid"in yeni filmi 7 Haziran 2024'ten 13 Aralık 2024'e ertelenirken, Blumhouse projesi "They Listen"in 30 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanması bekleniyordu. Projenin yayın tarihi şu an belirsiz.

FİLMLER İÇİN SADECE ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL

Stüdyonun tarih değişiklikleri sadece erteleme ile sınırlı değil. Dakota Johnson'ın "Madame Web" adlı Spider-Man evrenindeki filmi, 14 Şubat 2024'te izleyeicisi ile buluşacak. Ayrıca "Venom 3" için 12 Temmuz 2024 ve "Bad Boys 4" için 14 Haziran 2024 vizyon tarihleri belirlendi.

Stüdyonun en yakın tarihte çıkacak filmi Neill Blomkamp'ın yönettiği "Gran Turismo", David Harbour, Orlando Bloom ve Archie Madekwe'nin başrollerde olduğu bir spor biyografi filmi, başlangıçta 11 Ağustos'ta geniş çapta gösterime girmesi planlanlanıyordu. "Gran Turismo" seçkin sinemalarda 11 ve 18 Ağustos hafta sonlarında yayımlanacak ve 25 Ağustos'ta geniş bir gösterime çıkarılacak.