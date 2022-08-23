Gri Kurt filminin konusu nedir? Gri Kurt filminin oyuncuları kimlerdir?
23 Mart 2012'de vizyona giren Gri kurt filminin yönetmenliğini Joe Carnahan yaptı. Gri Kurt filmi sık sık televizyonda sinemaseverler ile buluşuyor. Peki, Gri Kurt filminin konusu nedir? Gri Kurt filminin oyuncuları kimlerdir?
Orijinal adı The Grey olan film aksiyon, macera ve dram türündedir. Gri Kurt filmi 1 saat 57 dakikadır ve senaristliğini Ian Mackenzie Jeffers ve Joe Carnahan yaptı.
GRİ KURT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. Grubun başı olan Ottway, ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmak zorundadır. Hem kaza sonrası aldıkları ölümcül yaralar, hem de insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara yem olmadan buradan kurtulabilecekler midir?
GRİ KURT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Liam Neeson
- Frank Grillo
- Dermot Mulroney
- Dallas Roberts
- Joe Anderson
- Nonso Anozie
- James Badge Dale
- Ben Bray
- Greg Nicotero
- Jacob Blair
- Anne Openshaw
GRİ KURT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 6.8 olarak karşımıza çıkıyor.
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