Güldür Güldür Show'da sürpriz ayrılık!

Ekranların uzun soluklu komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir ayrılıkla gündeme geldi. Programda "Nazlı" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hasibe Eren, üç sezonun ardından projeye veda etti.

BKM imzalı ve Ali Sunal’ın sunumuyla ekranlara gelen Güldür Güldür Show, geçtiğimiz günlerde 413. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Daha önce programa konuk oyuncu olarak katılan ve son üç sezondur ana kadroda yer alan Eren, performansıyla izleyiciden büyük beğeni toplamıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hasibe Eren, sezon sonunda ekipten ayrıldı. Başarılı oyuncunun şu sıralar hem televizyon hem de dijital platformlar için gelen yeni proje tekliflerini değerlendirdiği öğrenildi.