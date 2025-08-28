Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün 2025 yılı sahipleri belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla yaşama geçirilen 600 bin TL değerindeki 2025 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bugüne kadarki başarılı çalışmalarından dolayı Bahçe Galata ve Arsız Kumpanya’ya verildi.

Ödülün, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlık ettiği seçici kurulu, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran ve oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat’tan oluşuyor.

Arsız Kumpanya Bahçe Galata

İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin adına verilen bu ödül aracılığıyla, genç kuşak tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları destekleyerek, Türkiye’de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

2018’den bu yana her yıl üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere verilen bu ödülle bugüne kadar 14 sanatçı ve topluluk yeni eserlerinin üretimi için desteklendi. Pandemi döneminde ise 14 tiyatro sahnesi ödülü karşılıksız olarak faaliyetlerini sürdürmek için kullanma fırsatı buldu.