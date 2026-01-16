Gülsin Onay, Eskişehir Senfoni Orkestrası ile sahnedeydi

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Eskişehirli sanatseverlerle buluştu. Orkestra şefi Orhun Orhon yönetiminde 15 Ocak Perşembe akşamı EBB Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserin biletleri günler öncesinden tükenirken Gülsin Onay dinleyenleri adeta büyüledi.

Gülsin Onay, konserin ilk bölümünde W. A. Mozart’ın üç bölümden oluşan piyano konçertosunu seslendirdi. Etkileyici performansıyla uzun süre alkış alan Onay, ilk bölümün sonunda müzikseverlerin yoğun isteğini geri çevirmeyerek üç kez bis yaptı.

CUMHURİYETİN GÜÇLÜ KADINLARI

Konserin ikinci bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, F. Mendelssohn’un Güzel Melusine Uvertürü ile G. Fauré’nin Pelléas et Mélisande eserlerini seslendirdi. Eserlerle ilgili dikkat çekici bilgileri de dinleyicilerle paylaşan orkestra şefi Orhun Orhon, konserin kadın teması çerçevesinde planlandığını belirterek, programda yer alan üç eserin bu yaklaşım doğrultusunda kurgulandığını ifade etti. Orhon, bu bağlamda konseri, Cumhuriyet’in güçlü kadın figürlerinden biri olan Gülsin Onay ile gerçekleştirdiklerini vurguladı.