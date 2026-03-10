Gülsin Onay, Kadınlar Günü konserinde İDSO ile aynı sahneyi paylaşacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay'ı ağırlayacak.
DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği orkestra, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 13 Mart'ta konser verecek.
Onay'ın solistliğinde gerçekleşecek konserde orkestrayı şef Hasan Niyazi Tura yönetecek.
Konserde, romantik dönemin önemli bestecilerinden Frederic Chopin ve 19. yüzyılın önemli Fransız kadın bestecilerinden Louise Farrenc'in eserleri seslendirilecek.
İlk bölümde, Frederic Chopin'in Piyano Konçerto No. 2 Fa minör Op. 21 eseri yorumlanacak. Chopin'in içten ve duygu yüklü dünyasını yansıtan eser, Gülsin Onay'ın yorumu eşliğinde dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.
İkinci bölümde ise Tura yönetimindeki orkestra, Louise Farrenc'in Senfoni No. 3, Op. 36 adlı eserini yorumlayacak.