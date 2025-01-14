Gültekin Serbest’ten “Düşlere Yolculuk” Sergisi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:10

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:10

Gültekin Serbest, 17 Ocak - 15 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’daki Sava Sanat Galerisi’nde düzenlenecek “Düşlere Yolculuk” sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. 17 Ocak Cuma günü saat 18.30’da açılış kokteyliyle başlayacak olan sergide, sanatçının hayal dünyası ve gerçeklik arasındaki sınırları kaldıran eserleri sergilenecek. 1955 yılında Kosova’nın Prizren kentinde doğan Gültekin Serbest, Türkiye ve dünyada birçok bireysel ve karma sergiye imza atmış, sanat dünyasında özgün tarzıyla tanınan bir isimdir. Sergi, Yıldızevler Mahallesi 724 Cadde 1/A, Çankaya/Ankara adresinde yer alan Sava Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor. Bu eşsiz sergiyi kaçırmayın!