Gülten Akın şiirleri TÜYAP'ta seslendirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Emre Koyuncuoğlu’nun Gülten Akın şiirlerinden yola çıkarak uyarlayıp yönettiği “Ben Nergisten Sorumluydum” etkinliğini 30 Ekim Pazartesi günü sanatseverlerle buluşturdu.
Bir yönetmen ve oyuncular eşliğinde, dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla birlikte sahne imkânları kullanılarak, seyirci; Gülten Akın’ın şiir evreninin içerisinde oluşturulan bir mekânda etkinliğin konuğu oldu.
Gülten Akın’ın yazdığı şiirlerin evreninde, Emre Koyuncuoğlu’nun uyarlayıp yönettiği etkinlikte Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş, Elvan Boran rol aldı.
Sahne-kostüm tasarımını Ahsen Nur Yaman’ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, canlı müziğini Aydın Yıldız, Altuğ Kutluğ’un yaptığı etkinlikte Göksel Arslan ve Asrın Gurur Kuyucak asistan olarak görev aldı.
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