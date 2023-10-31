Gülten Akın şiirleri TÜYAP'ta seslendirildi

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:50

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:50

Bir yönetmen ve oyuncular eşliğinde, dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla birlikte sahne imkânları kullanılarak, seyirci; Gülten Akın’ın şiir evreninin içerisinde oluşturulan bir mekânda etkinliğin konuğu oldu.

Gülten Akın’ın yazdığı şiirlerin evreninde, Emre Koyuncuoğlu’nun uyarlayıp yönettiği etkinlikte Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş, Elvan Boran rol aldı.

Sahne-kostüm tasarımını Ahsen Nur Yaman’ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, canlı müziğini Aydın Yıldız, Altuğ Kutluğ’un yaptığı etkinlikte Göksel Arslan ve Asrın Gurur Kuyucak asistan olarak görev aldı.