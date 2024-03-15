"Gün Fragmanları" sergisi açılıyor

Sanatçı Hazal Aksoy'un "Gün Fragmanları" adlı kişisel resim sergisi, 15 Mart Cuma günü saat 18.00'de Galeri Soyut Çankaya'da A Salonu'nda kapılarını açıyor.

Güven Baykan
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:51
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Sanatçı Hazal Aksoy'un "Gün Fragmanları" adlı kişisel resim sergisi, 15 Mart Cuma günü saat 18.00'de Galeri Soyut Çankaya'da A Salonu'nda kapılarını açıyor. Sergi, Pazar günleri hariç her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Aksoy'un eserlerinde, bellek izlerinin güncel olaylar ve kent coğrafyasıyla kurduğu ilişki ön plandadır. Sergi, izleyiciyi an'a ait hislerin yoğun çeşitliliğiyle buluşturarak sanatçının kendi şimdiki zamanını yansıtır. Yarının belirsizliğiyle başa çıkmaya dair bir duygu, plastik ifadelere dönüşürken, eserlerde sanatçının ruh grafiği ve özgün ifadesi görülebilir. Hazal Aksoy, Ankara doğumlu olup yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecelerini Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Akademik kariyerine 2009'da başlayan Aksoy, halen Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serginin açılış tarihi ve saati:

* Tarih: 15 Mart Cuma

* Saat: 18.00

Kişisel sergileri arasında öne çıkanlar şunlardır:


* 2024: "Mutlak Şimdi" - Arkitekt Sanat, İstanbul

* 2022: "Hem Zaman" - TMMOB Kocaeli Mimarlar Odası Taş Bina

* 2021: "Emin Misin?" - Galeri Soyut / C Salonu, Ankara

* 2010: "Çoktan Seçmeli Korkular" - Galeri 5, İstanbul

* 2003: "İnsanlık Hali" - Ürgüp Semih Balcıoğlu Sanat Galerisi


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