Güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

10 Eylül 2022 Cumartesi, 00:02

Mutlu Kral / Derya Aslan / Resimleyen: Ümmiye Ayas / Cenevre Fikir Sanat / 32 s. / 3+ / 2022.

Bitmeyen hırs, bitmek bilmeyen kavgalar... ve çocuklar; dünyanın her yanında savaşlardan en çok zarar gören onlar. İnsan; savaşa, kıyımlara, haksızlıklara en çok da edebiyatla direniyor, baş kaldırıyor. İnsanın başarı hanesine yazılan her şeyde edebiyat var. Mutlu Kral, kavgalara sürüklenmiş krallıklardan kaçıp kendisine sığınan çocuklara ayrımsız kucak açıyor. Onları bahçesinde saklıyor. Bahçesi dünyanın bütün çocuklarını alacak kadar geniş. Bir yandan da dünyanın en güzel çiçeğini arıyor Kral. Sonra bir gün... Sahi nedir mutluluk? İçimizde midir, dışarılarda bir yerde mi? Aradığımızı sanırken avucumuzdan uçup giden midir? Ya o en güzel çiçek? Sakın gözümüzün önünde olmasın!

Süper Güçler Kitabı / Susanna Isern / Resimleyen: Rocio Bonilla / Çeviren: Saliha Nilüfer / Günışığı Kitaplığı / 40 s. / 4+ / 2022.

Duygulardan açsam sözü neler düşmez ki aklımıza... Becerilerden ya da... Neleri sıralamayız ki bir çırpıda. Birimize hoş gelen birimiz için hüzünlü/ kederli bir hava taşır. Benim zevk alarak yaptığım resim ya da çaldığım şarkı bir başkasına nasıl da zor gelir. Kendi iç sesimize kulak verdiğimizde hepimiz kendi süper gücümüzün kolayca farkına varırız. Kendimizi iyi hissettiğimiz işlerdir bizi biz yapanlar, farkımızı ortaya koyduklarımız ve hepimiz farklı olduğumuz için güzeldir dünya. S. Isern ve R. Bonilla hayatın ilk basamaklarındaki okurlarını kendilerini keşfetmeye çağırmakla kalmıyor o kocaman büyüklere de herkesi aynı gören eğitim süreçlerini yeniden düzenleme çağrısı yapıyor.

Tavşan Peter’in Masalı / Beatrix Potter / Çeviren: Fuat Altay / FOM Kitap / 32 s. / 3+ / 2022.

Nerdeyse her kitap bir şekilde, insanın doğayla bitip tükenmeyen ne ki sonuçta kaybedeceği kavgaya değiniyor. Beatrix Potter, bu yanlışa sesini yükseltenlerin de öncüleri arasında. Onun doğal hayata saygı, kırsalın korunması çabası bugün de etkisini sürdürüyor. Çocuklar için resimli kitapların da öncüleri arasında yer alan B. Potter, “Tavşan Peter’in Masalı”yla adını unutulmazlar listesine yazdırmış. Yalın ve sıcacık anlatımıyla okurunu hayatın doğal akışına çağıran masalı dilimize Fuat Altay başarıyla aktarmış. Bir dayanışma öyküsü bu, yaklaşık yüz yıllık klasik. Üstelik yazarın özgün resimleriyle çalıyor kapımızı.

Harf Bahçesi / İlkay Noylan / Resimleyen: Merve Altınöz / Floki Çocuk / 80 s. / 8+ / 2022.

Çoğumuz harfleri de sözcükleri de okulda öğrendiğimizi düşünür. Hatta emindir bundan. Oysa hepimiz kendi harflerimizi, sözcüklerimizi, sonra onları kullanarak ortaya koyduğumuz öykülerimizi kendimiz var ederiz. Bu çaba okulla sınırlı değildir ve okullar bitince de bizi bırakıp bir yerlere gitmez. Bu gerçeği anımsatıyor bize İlkay Noylan. Tıpkı sebzeler, meyveler gibi harflerimizi de bin bir emekle bahçelerimizde, okulumuzun bize ayrılmış alanca küçük, gönlümüzce geniş bahçelerinde sabırla yetiştirdiğimizi, onları harfoburlardan koruduğumuzu düşleyerek. Uygulamalı okullar (köy enstitüleri), yaşayarak öğrenme, bilgiyi bilince taşıma süreçlerine; dostluk ve dayanışma duraklarına uğrak vererek.