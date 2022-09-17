Güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

17 Eylül 2022 Cumartesi, 00:02

Rekorlar Kitabı / Rıfat Batur / 2. baskı: Epsilon Yayınevi / 80 s / 7+ / 2022.

Hayat kavramına ne çok yakıştırmalar yapılmış. Armağandır da denmiş, oyun ya da yolculuktur da... Bir armağanı karşılama, değerlendirmenin de kuralları var; yolculuğun ya da oyunların da öyle... Oyunlar içinde ya da oyunlarla dolu bir yolculuk demek daha iyi belki hayat için. Ve yarışma... Kiminle yarışacağınıza da kendiniz karar veriyorsunuz. Ve oyunun da yolculuğun da tıpkı yarışmalar gibi kuralları var. Kurallar nasıl mı konmuş? Var olanları ihlal edenler yüzünden olmasın! Futbol oyununa son eklenen “oyuncu”nun hakem olduğunu biliyoruz, değil mi? Nerden mi geldi aklıma bütün bunlar? Rıfat Batur’un Rekorlar Kitabı’nı okudum. Okul, çocuk, yarışma, rekor, oyun ve hayat üzerine güle gülümseye bir yolculuk için...

Ejderha Hapşırığı / Koray Avcı Çakman / Resimleyen: Öykü Akarca / Kırmızı Kedi Çocuk / 32 s. / 7+ / 2022.

Macerayı seven ne ki biraz da yaramaz bir ejderhayla tanışmak istersiniz sanırım. Yazar; kuyruklu, noktalı, virgüllü, hepsinden önemlisi sakin mi sakin bir öykü yazmaya soyunuyor. Gelin görün ki yaramaz ejderha, “Değil mi ki benim öyküm bu, istediğimi yaparım!” deyip işleri karıştırıyor. Avuç dolusu karabiberle öyküye doğru koşarken... Karabiberi nereden mi buluyor? Yakınlardaki karabiber ağacından elbette... Nerede kalmıştık? Hah, “koşarken...” ayağa takılıyor mu size! Ortalığa saçılan onca karabiber! Koca ejderha bu; tıslasa toz duman ortalık! Öyküdeki herkes şaşkın. Ejderha da öyle. Kim yardım edecek onlara? Usta kalem Çakman, kucağında noktalama imleri, sözcükler... hoş bir yolculuğa çıkarıyor okurunu.

Küçük Şeyler / Alison Hughes / Resimleyen: Holly Hatam / VakıfBank Kültür Yayınları / 36 s. / 6+ / 2021.

Küçük şeyler! Gündelik yaşam telaşı içinde önemsiz gibi görünür bize. Ne ki büyük kavgalara, savaşlara neden olan da, geniş kitleleri etkileyen başarılar da hep küçük nedenlerle, bir kıvılcımla ortaya çıkar. Büyük yolculuklar küçük bir ilk adımla başlar. Binlerce domino taşının ardı ardına devrilmesi için en küçücüğüne bir fiskenin ulaşması yetmez mi? Sokağa, doğaya rastgele atılan bir şişenin düştüğü yerde ortaya çıkaracağı sonucu genellikle (ya da hiç) düşünmediğimiz bir gerçektir. Oysa bir karınca, bir tutam ot, bir salyangoz ya da öteki varlıklar için ne büyük sorundur o şişe! Bizim için hatta kendimizi sahibi sandığımız doğayı doğru yerden kavramak için inanılmaz bir öykü bu!

Ne İşe Yarar Çocuk? / Ezgi Berk / Resimleyen: Ece Zeber / Hep Kitap / 72 s. / 3+ / 2021.

Ezgi Berk’in, Ece Zeber’in başarılı desenleriyle eşlik ettiği yapıtı, sanırım size de Ataol Behramoğlu’nun “Bebeklerin Ulusu Yok” şiirini anımsatacaktır. Dünyanın her yanında aynıdır ve doğaya aittir çocukların tutumu... Ezgi Berk, hayatı, hoş bir tersinlemeyle çocuğa, çocukluğa ilişkin bir kucaklayışla sergilerken, o inanılmaz varsıllığımızı adım adım ne ki mümkün olduğunca çabuk yitirmemiz için her şeyin sinsice tasarlandığı sisteme de net, açık bir eleştiri getiriyor. Hayatı anlamak için ille de birilerinin açtığı pencerelerden bakmaya, onların ölçütleriyle davranmaya gereksinmemiz yok. Sahicilik, doğallık için çocuk olmak yeter!