Güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

22 Ekim 2022 Cumartesi, 00:01

Telekli Sincap / Doğan Gündüz / Resimleyen: Meryem Tanrıkulu / YKY Doğan Kardeş Yayınları / 24 s. / 3+ / 2022.

“Telekli Sincap, Telekli Sincap olmadan önce/ Ormanda dolaşıyordu gönlünce…” Böyle başlıyor Doğan Gündüz’ün masalı; yok yok destanı.. aslında şiiri… Kısa, yalın, lezzetli öykülerin ustası Gündüz, bu kez büyük şiirimizin destansı sesini derinden duyumsatan hoş, sımsıcak bir öyküye çağırıyor okula doğru koşmakta olan o minicik ayakları. Telekli Sincap, fabl olarak çıksa da karşımıza aslında bir değerler manzumesi sunuyor hepimize hem de içeriden bir gülümsemeyle. Karşılaştığın, bulduğun her şey üzerine düşün ve onu yerine ulaştır. Senin olmayan ancak emek ve duyarlılıkla anlam ve değer katar yaşamına… Meryem Tanrıkulu’nun öyküye değer katan enfes resimlerini hem öyküyle hem ayrıca “okumalı”sınız.

Arkadaş Edinmenin Beş Yolu / Gillian Cross / Resimleme: Sarah Horne / Çeviren: Sima Özkan / Meraklı Tilki Kitaplığı / 64 s. / 8+ / 2022.

Değişiklik, yer / konum değiştirmek iyidir; yeni yerler/ ortamlar, yeni bakış açıları, yepyeni olanaklar sunar insana; yeni insanlarla tanışma olanağı bir yandan da… Ne ki çocukluk çağında okul değiştirmek, bütün ilişkileri bir anda geride bırakıp yeni ortamda yalnızlığa, kocaman bir boşluğa düşme riskini de barındırır. Maya, yeni okulunda bu boşluğu bir an önce geride bırakmaya çalışırken eline geçen bir kitabın kılavuzluğundan da yararlanır. Ne ki o arayış sürecinde yanı başında gelişen, büyüyen dostluğu da bir süre fark etmeyecektir. Gillian Cross’tan bir noktaya takılıp kalmamaya, bazen işi oluruna bırakmaya çağıran enfes bir öykü.

Rüzgârın Şarkısı / Ömür Kurt / Resimleme: Ceyhun Şen / Doğan Kitap / 32 s. / 5+ / 2022.

Yaşamın varsıllığı, duyguların şarkısı karşısında nasıl da yetersiz kalır duyularımız! Ne duymak yalnızca işitmekle sınırlıdır ne de görmek, bakmakla! Ya görünmez olanlar? Kendilerini öyle kolayca ele vermeyenler? Onlardan ikisini arkadaş kılmış Ömer Kurt rüzgârla sevgiyi! Oysa ikisi de aramızda, içimizdedir. İçimizdeki şarkı sürdükçe sevgi de gelir bizimle, rüzgârın/ doğanın şarkısı da… Ceyhun Şen’in renklerle el ele şarkı söyleyen desenleriyle çok daha yakından duyuluyor rüzgârın ve sevginin şarkısı… Sevgi, insanla; rüzgâr doğayla varıyor yüreklere…

Parkta Kimsecikler Yok / Hafize Çınar Güner / Resimleyen: Ghazal Fatollahi / Nesin Yayınevi / 32 s. / 3+ / 2022.

Her şey arkadaşlarla güzel! Ve sıkıcıdır onlardan uzak kalmak. Ama kimi gün herkesin bir yerlere gideceği de tutar. O zaman da birlikte yaptıklarımız, büyüyen oyun dünyamız düşer aklımıza. Ve düşlerimiz besler oyunlarımızı. Bu kez ağaçların, çiçeklerin, kuşların, bütünüyle doğanın seslenişini duyumsarız yanı başımızda. Oyun sürer oradaymış gibi bütün arkadaşlar. Parkı doldurur sevincimiz. Dünya hayallerimiz kadar büyük, arkadaşlarımızla güzel, doğanın dostluğunca anlamlıdır. Hafize Çınar Güner’in güz yapraklarına eşlik eden öyküsüne Ghazal Fatollahi’nin yalın çizgileri eşlik ediyor.