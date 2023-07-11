Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:05

Güncelleme: 11.07.2023 - 12:05

Yoksulluk üzerine çalışan gazeteci - yazar Hacer Foggo, Bodrum’da okurlarıyla bir araya geldi. Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Foggo’nun “Askıda Hayatlar” adlı kitabının imza günü ile söyleşi etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Sunucu Banu Tarancı’nın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hacer Foggo ile Bodrum’da yapmış oldukları yoksulluk çalışmalarına değindiği konuşmasında, “Önemli olan yoksulluğa sebep olan faktörleri ortadan kaldırabilmek. Ailenin anatomisini çıkarmayı ve onlarla tek tek ilgilenerek o aileyi kazanmayı sonra da onların tek başına ayakta kalmasını öğrenmesini sağlamayı Hacer Foggo ile öğrendik” dedi. Bodrum Belediyesi olarak kadına yönelik çalışmalar kapsamında son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurduklarını öncesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi, Kadın Sığınma Merkezi gibi çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Aras, tüm bunların çok önemli ve ciddi işler olduğunun altını çizdi.

Gittikçe derinleşen yoksullukla karşı karşıya kalındığını belirten Başkan Ahmet Aras, özellikle seçimden sonraki süreçte yaşanılan sıkıntılardan bahsederken ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların incitmeden yapılmasının önemine değindi. Başkan Ahmet Aras, mücadeleci ruhları olan, kitapta sözü edilen tüm kahramanlara sevgilerini iletirken yoksullukla mücadelede ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara desteklerini esirgemeyen tüm yardımseverlere, ihtiyaç sahiplerinin görünür kılınmasına katkı sunan Yazar Hacer Foggo’ya teşekkürlerini ileterek sözlerine son verdi.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Foggo yaptığı konuşmada gelecek yoksulluğunun yaşandığını belirtirken yoksulluk ve yoksunluğun tanımını yaptı. 1990’lı yıllarda yaptığı gazetecilik zamanlarında yaşadıklarını sorgularken sivil toplum örgütlerine yöneliminin başladığını ifade eden Foggo, artık çalışanın da yoksulluğunun tartışılmaya başlandığını söyleyerek gelecek adına endişelerinden söz etti. Çocukların yoksulluk içinde yaşamasını kabullenemediğinin de altını çizen Hacer Foggo, yoksullara yardımın yanında yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların yürütülmesinin gerekliliğine de vurgu yaptı. Yazmış olduğu “Askıda Hayatlar” kitabının içeriğinden de söz ederek yaşanmış hikayelerin kitabında yer aldığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Sunucu Banu Tarancı ile söyleşi gerçekleştiren Hacer Foggo, katılımcıların da sorularını cevapladıktan sonra ücretsiz olarak dağıtılan kitaplarını imzaladı.