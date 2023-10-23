Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden 100. yıl sempozyumu

Yayınlanma: 23.10.2023 - 18:15

Güncelleme: 23.10.2023 - 18:15

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 13 ve 14 Kasım'da "100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu" düzenleyecek. Sempozyumda konunun uzmanları, tarihsel süreç içerisinde cumhuriyet dönemini anlatacak. Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşecek sempozyumun, düzenleme kurulunda Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Edebiyat Fakültesi dekan yardımcıları Prof. Dr. Emine Erdoğan Özünlü ve Doç. Dr. Alev Karaduman, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Koç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yonca İldeş yer alıyor. Sempozyum, 13 Kasım saat 9.00'da Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sergi açılışıyla ve 9.30'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzisyenleri'nin konseriyle başlayacak. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öz ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in "Cumhuriyet Hilâli Yükselirken" isimli açılış konferansı gerçekleşecek.

Sempozyumun programı şöyle:

1.OTURUM: CUMHURİYET DÖNEMİNDE İÇ SİYASİ GELİŞMELER (11.00-12.15)

Prof. Dr. Ayten Sezer ARIĞ (Oturum Başkanı): Atatürk Dönemi Türk Siyasi Hayatı

Doç. Dr. Sedef BULUT: Tek Parti iktidarından Çok-partili Siyasi Hayata Geçiş (1938-1960 Arası)

Prof. Dr. Yasemin DOĞANER: İki Darbe Arasında Türk Siyasi Hayatı (1960-1980)

Dr. Öğr. Üyesi Abdülsamet GÜLLER: Cumhuriyet Döneminde Anayasal Gelişmeler

ÖĞLE YEMEĞİ (12.30-14.00)

2. OTURUM: CUMHURİYET DÖNEMİNDE DIŞ SİYASİ GELİŞMELER (14.00-15.00)

Prof. Dr. Yonca İLDEŞ (Oturum Başkanı): Atatürk Dönemi ve Sonrası Türk Dış Politikası

Doç. Dr. Anar SOMUNCUOĞLU: Avrasya Ekseninde Türk Dış Politikası

Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kadri RENDA: Türkiye AB İlişkileri

ÇAY VE KAHVE MOLASI (15.00-15.15)

3. OTURUM: CUMHURİYET DÖNEMİNDE MODERNLEŞME, İKTİSADİ VE SOSYAL DEĞİŞME (15.15-16.15)

Prof. Dr. Nevin Güngör ERGAN (Oturum Başkanı): Cumhuriyet Döneminde Sosyal Değişme

Doç. Dr. Itır İMER: Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi ve 1923-1938 Dönemi İktisat Politikaları

Prof. Dr. Birsen Şahin KÜTÜK: Göç ve Toplumsal Değişme

14 Kasım 2023

AÇILIŞ KONFERANSI:

Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN: Atatürk Döneminde Dil, Tarih ve Kültür Politikaları (9.30-10.15)

ÇAY VE KAHVE MOLASI (10.15-10.30)

1.OTURUM: CUMURİYET DÖNEMİNDE EĞİTİM ve BİLİM (10.30-11.45)

Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU (Oturum Başkanı): Cumhuriyet ve Eğitim: Atatürk’ün Eğitim Anlayışı

Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN: Cumhuriyet Döneminde Bilim Eğitimi Politikaları

Prof. Dr. Ramazan ACUN: Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikaları

ÖĞLE YEMEĞİ (12.00-13.30)

2. OTURUM: KÜLTÜR VE SANAT (13.30-14.45)

Prof. Dr. Nadire Şule ATILGAN (Oturum Başkanı): Cumhuriyet Döneminde Güzel Sanatlar

Prof. Dr. Nurettin DEMİR: Cumhuriyet Döneminde Türkoloji Çalışmaları

Prof. Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN: Cumhuriyetimizin Yüz Yılında Türk Edebiyatında Kadın Yazarların Yeri ve Etkisi

Prof. Dr. Cenk GÜRAY: 100. Yılda Cumhuriyet’in Müzik Mirası ÇAY VE KAHVE MOLASI (14.45-15.00)

3. SAĞLIK VE SOSYAL POLİTİKALAR (15.00-16.15)

Prof. Dr. Nükhet Örnek BÜKEN (Oturum Başkanı): Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Tıp ve Sağlık

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN: Cumhuriyet’in İlk Yüzyılında Türkiye’de Klinik Sosyal Hizmetler Konusundaki Çalışmalar

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA: Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Hizmet Eğitimi

Prof. Dr. Tarık TUNCAY: Yeni Yüzyılda Türkiye’de Refah ve Sosyal Hizmetler



-DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ (16.15.17.00)