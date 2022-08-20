Hacıbektaş'ta Hasret Gültekin'in heykeli dikildi
Sivas katliamında hayatını kaybeden halk ozanı Hasret Gültekin'in Tunceli'de dikilen heykeli kaldırılmıştı. Heykel, 763 gün sonra Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dikildi.
Sivas Madımak Oteli’nde gericiler tarafından yakılarak katledilen halk ozanı Hasret Gültekin’in Tunceli’de Düzgün Baba Cemevi bahçesinden, “Kutsal yere heykel olmaz” denilerek kaldırılan heykeli yeni yerine kavuştu.
Gültekin’in heykeli 9 Temmuz 2020’de Düzgün Baba Cemevi’nin önüne dikilmişti. “Kutsal yere heykel olmaz” denilen heykel, bir yıl önce depoya kaldırıldı.
Depoda tutulan Gültekin’in heykeli 763 gün sonra yedi ulu ozanın da heykelinin bulunduğu Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki Çilehane mevkisine dikildi. Heykelin, sağına Hasret Gültekin’in hayatının, sol tarafına da 2 Temmuz 1993’te Madımak’ta yaşamını yitiren 33 aydının isminin yazılı olduğu tabelalar yerleştirildi.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, “Hasret Gültekin 763 gün sonra özgürlüğüne ulaştı” dedi.
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Kötü haber AKP'ye yakın araştırmacıdan
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- Peker'den yeni görüntü
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Pasaporta rekor zam yolda
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Yüzlerce kişi mağdur
- Gökhan Özoğuz'dan, Melih Gökçek'e sert tepki