Hacıbektaş'ta Hasret Gültekin'in heykeli dikildi

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Sivas Madımak Oteli’nde gericiler tarafından yakılarak katledilen halk ozanı Hasret Gültekin’in Tunceli’de Düzgün Baba Cemevi bahçesinden, “Kutsal yere heykel olmaz” denilerek kaldırılan heykeli yeni yerine kavuştu.

Gültekin’in heykeli 9 Temmuz 2020’de Düzgün Baba Cemevi’nin önüne dikilmişti. “Kutsal yere heykel olmaz” denilen heykel, bir yıl önce depoya kaldırıldı.

Depoda tutulan Gültekin’in heykeli 763 gün sonra yedi ulu ozanın da heykelinin bulunduğu Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki Çilehane mevkisine dikildi. Heykelin, sağına Hasret Gültekin’in hayatının, sol tarafına da 2 Temmuz 1993’te Madımak’ta yaşamını yitiren 33 aydının isminin yazılı olduğu tabelalar yerleştirildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, “Hasret Gültekin 763 gün sonra özgürlüğüne ulaştı” dedi.