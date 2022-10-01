Haftanın güncel çocuk kitapları...

01 Ekim 2022 Cumartesi, 00:01

İkiz Kardeşler / Constance Verluca, Julien Hirsinger / Resimleyen: Cathy Karsenty / Çeviren: Korkut Erdur / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / 36 s. / 6+ / 2022.

Bütün çocuklar düzenli, programlı olsun; başına geçtikleri işlerde de benzer başarıları göstersinler istenir nedense. Hele ikiz kardeşlerde farklı olma hakkı neredeyse yoktur. C. Verluca ve J. Hirsinger’in İkiz Kardeşler öyküsünün kahramanlarından biri ne denli düzenli, programlı hareket ediyorsa öteki de sanki ona inat öylesine dağınık, vurdumduymaz. İkiz de olsalar her biri ayrı bireyler ve elbette farklı davranacaklar. Öyküyü okurken ikisinden biri ötekine mi benzeyecek, değilse öykü nerede, heyecanı yanı başınızda koşuyor. Cathy Karsenty’nin enfes desenlerine Korkut Erdur’un pırıl pırıl Türkçesinin eşlik ettiği öykünün en güzel yanı finali.

Dünyanın En Berbat Günü / Nuri Kurucu / Resimleyen: Gökçe Akgül / Redhouse Kidz Yayınları / 32 s. / 6+ / 2022.

Ne güzeldir yaş günlerimiz! Okulumuzdan, mahallemizden, yakınlarımızdan ne çok gelen olur. Hele de süslenecek bir bahçemiz de varsa. Başka bir güzellik de paketlere sığmayan hediyeler. Öykümüzün kahramanı 7 yaşına girerken, onca hazırlık da yapılmışken neden “berbat” bir gün olsun ki! Öykünün yazarı Nuri Kurucu, öykünün tamamlanmasına okur arkadaşları yardımcı olsunlar istemiş. Öyküyü rengârenk resimleriyle güzelleyen Gökçe Akgül de yazarın bu isteğini inceden desteklemiş sanki! Belki de el ele verip karşıtların bir aradalığı oyununa çağırıyorlar hepimizi... Kararı siz verin.

Kumdan Kale / Einat Tsarfati / Çeviren: Olcay Mağden / Çınar Yayınları / 40 s. / 6+ / 2022.

Deniz kıyısına düşmüşse yolumuz, dalgalara inat kumdan kaleler doluşmaz mı o sevinçli anlarımıza... En çok da çocukların ellerinden yükselir en güzeli kumdan kalelerin. Çok sürmez, yarısı düşlerinden, konaklara, saraylara dönüşür. Geniş pencereleri engin denizlerin kokusunu taşır odalarına. Buluşmaların, eğlencelerin, oyunların da en güzeli orada yaşanır. Konuklarla dolar taşar sarayımız gün boyu ve kesintisiz sürer dondurma ikramı. E. Tsarfati’nin yazıp resimlediği bu sımsıcak öyküyü, Olcay Mağden’in ışıklı Türkçesinden okuyoruz. Daha ilk sayfada, ilk sözcüklerde kendimizi bu düş sarayda (ya da kendi kumdan sarayımızı yaparken) buluyoruz.

Dev Dostum / Berrak Beşikçi / Resimleyen: Sadiye Maden / Sia Kitap / 48 s. / 7+ / 2022.

Göz alabildiğine yeşil vadilerin, şırıl şırıl akan ırmakların arasında şirin mi şirin bir köydeyiz. Bir masal köymüş burası. Herkes işinde gücündeymiş. Gelin görün ki gün olmuş önce kümeslerinden yumurtalar, sonra bahçelerinden meyveler, tarlalarından ürünleri eksilir olmuş. Bahçede, tarlalarda kalan ayak izlerinden tahmin edilmiş geceleri köye uğrayanın kimliği. Köylü nöbete durunca da beklenen çıkmış karşılarına... Tam o günlerde bir de doğal afet çalınca kapıyı neler olmamış ki Anlamanın, dinlemenin yanı sıra paylaşma ve yardımlaşmanın değeri üzerine şirin mi şirin bir masal.