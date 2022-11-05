Haftanın güncel çocuk kitapları...

05 Kasım 2022 Cumartesi, 00:01

Ayşe’nin Kitabı / Cem Kızıltuğ / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / 36 s. / 3+ / 2022.

Cem Kızıltuğ, hayallerimizin sınır tanımayan yolculuğunu; yalın, bir o kadar da şirin ve muzip bir öyküyle anlatıyor. Ayşe’nin Kitabı, bir öyküden çok daha fazlası aslında; çizginin ve sözcüğün gücünü; paylaşmanın, yapmanın, sevginin değerini anlatıyor. Kısacık bir öykünün şarkısına dönüştürüp incecik bir seslenişle sunuyor. Yapıtı çoğaltan, çocukların dünyasından alınmışçasına sahici resimlerin de Cem Kızıltuğ’a ait olduğunu da ekleyelim. Kitabı kusursuz kılan bir etmen de tasarımda yakalanan titizlik ve özen.

Ah Kalbim / Sevil Köybaşı / Resimleyen: Berk Öztürk / Parmak Çocuk Yayınları / 24 s. / 7+ / 2022.

Uzun öğretmenlik yıllarının ardından çocuklardan da aldığını çıkınına özenle saklamış Sevil Köybaşı ve öğretici dilini de ustaca geride bırakmış. Sevinci, mutluluğu, dinginliği, hüznü, kederi, kırgınlığı, kahkahası, oyunu, ayrılığı, kavuşmalarıyla hayatın bütünlüğünü çocuk kalbimizin penceresinden anlatıyor. Dört odasına kalbimizin sığdırıp bütün mevsimleri, hayatın her anının kıymetini anımsatırken yaşamın renklerini tekdüzeliğin sığlığının ötelerinde aramaya çağırıyor. Sahi, kalbiniz bugün hangi mevsimde?

Apti’nin Zor Ödevi / Fatih Erdoğan / Mavibulut Yayınları / 136 s. / 9+ / 2022.

Ah şu ödevler! Ders bitmiş, okul saatleri geride kalmıştır ama ödevler bırakmaz peşimizi ki şöyle ağız tadıyla koşup oynayalım “kanka”larla! Fatih Erdoğan, hepimizi kendi çocukluk “dertlerimiz”e de taşıdığı bu neşeli yolculukta Apti’nin ilginç ödev araştırmasının arka planında aslında sıkı bir gündelik hayat eleştirisi sunuyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, söylenenle yapılanın benzemez hallerini, yaparak öğrenmenin hazzını Apti’yle yeniden deneyimlemek size de hoş gelecek.

Bir Fikrim Var / Herve Tullet / Çeviren: Gizem Şakar / Timaş Çocuk / 88 s. / 5+ / 2022.

Bu ilginç yapıtta Herve Tullet, fikir nereden ve nasıl gelir, ne hissettirir ve olgunlaşma süreci nasıl ilerler sorularının yanıtlarını ve daha da fazlasını metafor resimlemeyle ve başarıyla sunuyor. Resimlerin akışı, renk ve desen kullanımıyla bire bir örtüşüyor. Fikri arama, bulma, pişirme etapları bitince de yazar, fikrin nereden bulunacağını yine benzer bir izlekle anlatıyor. Kaçırılmaması gereken bu yapıt, okul öncesine sesleniyor gibi dursa da aslında çocuk-yetişkin hepimize söyleyecekleri var.

İricik / Benji Davies / Çeviren: Şiirsel Taş / Redhouse Kidz / 32 s. / 3+ / 2022.

İricik, koca göldeki iribaş kardeşlerin en küçüğüydü. Ötekilere yetişmesi için kuyruğunu iki kat hızlı çarpması gerekiyordu. Ama geride de kalamazdı. Yoksa Hombul Hobur onu yakalardı. İricik, çamur kadar yaşlı, bulanık sularda yüzen bu obur balığı hiç görmemişti. Ama kuyrukları kısalıp kaybolurken kardeşlerinin sayısı da azaldı. Ve İricik bir başına kaldı. Hobur’dan kurtulmak için hiç yapmadığı bir şey yaptı; yukarı doğru yüzdü. Suyun dışı çok güzeldi. Kuyruksuz olmak ve kardeşlerinin dışarı da olduğunu görmek de...