Haftanın güncel çocuk kitapları...

12 Kasım 2022 Cumartesi, 00:01

Doğruluk Perisi Okula Gidiyor / Matt Haig / Resimleyen: Chris Mould / Çeviren: Hazel Bilgen / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / 128 s. / 6+ / 2022.

Matt Haig’in Doğruluk Perisi’ni, yine Hazel Bilgen’in başarılı çeviriyle geçen yıl okumuştuk. Kahramanımız, yeni macerasında, ilk kitabın sonunda arkadaş olduğu Aada’yla okula gidiyor. Ne ki yeni taşındıkları kasabada onları görenler de okuldaki çocuklar da Peri’den hoşlanmıyor. Peri’nin sürekli doğruları söylemesi öğretmenleri de sıkıyor. Herkes Aada’yı, Peri’yle arkadaş diye “normal” olmamakla suçluyor... Haig, Aada’yla Peri’nin ilişkisini sınarken arkadaşlığın ne olduğu üzerine de düşün(dür)üyor.

Karanlık Çağa Yolculuk / Elif Çiftçi Yılmaz / Resimleyen: Eda Ertekin Toksöz / Floki Çocuk / 80 s. / 8+ / 2022.

Şirin mi şirin bir köyde başlıyor maceramız. Her ne olmuşsa, daha doğmadan annesiyle babası ortadan kaybolmuş, Kayra’yı, huysuz çiftçi Selo amca büyütmüştür. Günlerden bir gün Selo amcanın tavuğu Gırgır’ın bulduğu dev yumurtadan bir dinozor çıkınca ortalık karışır. Dino’nun, kendi çağına dönmesi gereklidir. Geçmişe ya da geleceğe zamanda yolculuk edebiyatın hâlâ sevdiği konuların belki de başında geliyor. Selo amca, Dino, Kayra ve Gırgır’ın yer yer masal tadındaki yolculuğu size de ilginç gelecek.

Mahalleyi Kurtarmanın Yolları / Anıl Mert Özsoy / Resimleyen: Mert Tugen / Can Çocuk / 103 s. / 9+ / 2022.

Son yılların temel sorunlarından biri, kentsel dönüşüm üzerine kurulu öykümüz bir türlü bitmeyen göç olgusuyla harmanlanırken aslında gerçek değerlerle değer olarak sunulanlar / dayatılanlar üzerine de yeniden düşünmeye çağırıyor. Güneş, Can dayısı ve anneannesiyle oluşturduğu “çete”yle depremin sarstığı, dolayısıyla “kentsel dönüşüm” bahanesiyle evleri ellerinden alınmak istenen mahalle halkına yardıma koşarken bizi halkın gündelik telaşı ve hayatın sahici öyküleriyle de tanıştırıyor.

Dalından Düşmeyen Yaprak / Atay Sözer / Resimleyen: Evren Savaş / Parmak Çocuk / 72 s. / 8+ / 2022.

Herkesin uyumlu olduğu, alışılagelmişe razı geldiği noktada gün gelir aykırı tutum alan birileri ille ki çıkar. İşte öykü de orada başlar. Atay Sözer’in kurduğu sahnenin başkahramanı bu kez bir yaprak. Evet, vakti geldiğinde dalından ayrılmayı reddeden bir yaprak. Farklı olan, aykırı davranan, başka türlüyü arayanın karşılaştığı hemen her şeyi yaşar yaprağımız. Ne ki kararlıdır. Meraklarımız hep yeni kapılar açar bize. Yeter ki o yeni kapılardan yeni yolculuklara çıkmaya cesaret edelim, inandığımız düşünce uğruna çaba harcayalım.

Küçük Prens / Louise Greig / Resimleyen: Sarah Massini / Çeviren: Şiirsel Taş / Redhouse Kidz / 32 s. / 3+ / 2022.

Aslında her yapıt, hayata başka pencerelerden bakmaya, kendi yolculuğumuzla hayatın gerçeklerini keşfetmeye çağırır. Küçük Prens’i bunca ilgi gören ve unutulmaz kılan da bu çağrıyı hayatın olanca sakinliği, sahiciliği ve yalınlığıyla örtüşen bir yaklaşımla sunuşudur. Greig’in, Exupéry’nin romanından, yaşam yolculuğunun ilk basamaklarını çıkanlarımız için başarıyla uyarladığı yapıtı Massini aynı incelik ve titizlikle resimlemiş. Şiirsel Taş’ın enfes çevirinin de hakkını vermeliyiz.