Haftanın güncel çocuk kitapları...

26 Kasım 2022 Cumartesi, 00:01

Rüzgârın Kızı / Ahu Gülcüoğulları / Final Kültür Sanat Yayınları / 248 s. / 10+ / 2022.

Yüzlerce yıldır hayatımızda olan mektup gelişen teknolojiye yenik düşüp kayıplara karışalı çok olmadı belki ne ki kâğıtlı, kalemli, zarflı mektup dönemini bilenler için bu ayrılık zor oldu. Ahu Gülcüoğulları farklı dünyalardan iki gencin mektuplarla büyüyen dostluğunu sahneye taşırken aslında arkadaşlığın, paylaşmanın güzelliğinin yanı sıra postacı yolu gözlenen mektuplu yıllardan anlarla da buluşturuyor okurunu. Karşılıksız dostluklar, doğayla barışık hayatlar, emeğin hayata kattıkları ve çok daha fazlası için...

Taş Koleksiyoncuları / Erika Bartos / Çevirenler: Agi Judit Kirişoğlu, Elvan L. Ett / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / 32 s. / 4+ / 2022.

“Uğurböceği Sevecen ve Salyangoz Tomurcuk” serisinin 37. kitabı Taş Koleksiyoncuları, Sevecen’in birer sepet çilek toplamalarını istediği arkadaşları Geyikböceği ve Arıcık Baltazar’ın aynı taşı beğenip ona sahip olmak için tartışmalarıyla açılıyor. Yuvarlanıp dereye düşen ikiliyi Cırcırböceği Cancan, kendi taş koleksiyonunu göstererek sakinleştiriyor. İkili, kendi taşlarını doldurup geç saatte döndüler eve. Çilekler mi? Hem onlar hem de taşlarla ne yaptıkları bu hoş yardımlaşma ve paylaşma öyküsünde...





Geleceğe Hoş Geldiniz / Ülker Kurtcan / Resimleyen: Sadiye Maden / Sia Çocuk / 118 s. / 8+ / 2022.

Yıl 2027. Son otuz yılda alınan yol düşünüldüğünde yazarın bizi çağırdığı hayat, teknolojik gelişmeler hiç de şaşırtıcı değil. 2019’un sonunda ortaya çıkan pandemi yıllarca sürmüş ancak hastalıkla başa çıkmanın yolu bulunmuştur. Peki, sonra? Bir kasırganın ortalığı kasıp kavurmasının ardından kahramanımız Dolunay, ailesiyle birlikte, yaşadıkları kenti terk edip başka bir ülkeye doğru yola çıkarlar. Klavyesine yazıldığında konuşan “yapay zekâlı” robotu Ya-Ka ve Dolunay’ı şaşırtıcı günler beklemektedir. Biz okurları da şaşırtıcı bir macera...

Yüzmeyi Seven Ada / Ezgi Ünsal Araz / Resimleyen: Hasret Küçük / Nesin Yayınevi / 28 s. / 5+ / 2022.

Dünyayı tanımaya başladıkça sınırlar da sökün eder ardı ardına. Kimin ne yapacağı, nasıl davranacağı sanki önceden belirlenmiştir. Farklı davranan, yadırganır durmadan. Ve kısa sürede benzesin istenir ötekilere. Bizim ada da meraklı işte! Tıpkı soruları tükenmeyen çocuklar gibi. Sahi, bir ada neden yüzemesin ki? “Yüzen ada mı olur”muş diyenlere inat, düşer merakının peşine. Ezgi Ünsal Araz’ın manzum öyküsüne Hasret Küçük, başarılı çizgileriyle eşlik ediyor. Yüzen Ada’yla arkadaş olduğunuza değecek.

Bahara Merhaba / Hafize Çınar Güner / Resimleyen: Cansu Dinç / Hep Kitap / 42 s. / 5+ / 2022.

Mevsimlerin ardı ardına dizilişini; kışın, yazın, baharın gelişini yalnızca takvim yapraklarından mı biliriz? Diyelim öyledir. Ya dağlar, ağaçlar, kediler, kuşlar, nehirler... onlar nasıl bilir bütün bunları? Bizim bilmediğimiz bir takvimleri mi var yoksa? Kedisi Mukha tembel tembel uyurken heyecanla baharı bekleyen Luna’ya annesi yogayla doğayı tanıtıyor. Ve Luna, doğayı paylaştığımız herkesin baharın gelişini nasıl bildiğini de böylece fark ediyor. Doğanın sıcaklığını taşıyan bir öykü bekliyor sizi.