Haftanın güncel çocuk kitapları...

17 Aralık 2022 Cumartesi, 00:01

Lori’nin Masalı / Züleyha Ersingün / Resimleyen: Müjde Başkale / Kırmızı Kedi Çocuk / 32 s. / 5+ / 2022.

Lori, ninesinin masallarını; onu hiç yalnız bırakmayan kuşları, kayısı ağacı ve neşeli şarkılarıyla dinlerken büyür de farkında bile olmadan. Okul yıllarıdır kapıyı çalan. Korkar Lori, derin yüz çizgilerinin öykülerini masallarına katan ninesinden de diğer arkadaşlarından da ayrılmak istemez. Bir anda susar kalır. O ara ninesi de susar... sonra bir gün... Yaşamımızın ilk büyük ayrılığı da olan okulla buluşma sürecinde yaşadığı kaygıyı, tedirginliği enfes bir öyküyle geride bırakıyor Lori. Müjde Başkale’nin resimlerinin de altını çizmek gerek.

Evimizde / Bahar Ulukan / Resimleyen: Zeynep Özatalay / Redhouse Kidz / 64 s. / 7+ / 2022.

Çocuklara yazmak zordur, şiir yazmaksa zorun da zoru. Bahar Ulukan bu zorluğun üstesinden başarıyla geliyor. Onun çocukların dünyasını yüreğine yerleştirdiği sözcükler/ dizelerle yarattığı evrene Zeynep Özatalay’ın resimleri başka bir renk ve ışık katıyor. Ulukan; yeryüzü, gökyüzü, kuşlar, cümle börtü böcek, oyunlar, düşler, sevgi ve dostlukla bezeli, o küçük yüreklere kolayca sığan koca bir dünya sunuyor. Neredeyse unutuyordum! Bir şey daha: “Abra Kadabra!” diyerek kimi sihirli sözcükleri size de uzatıyor.

Garip Nasıl Okuyacak / Adnan Özyalçıner / FOM Kitap / 48 s. / 8+ / 2022.

Yazınımızın usta kalemi Adnan Özyalçıner, Anadolu’nun dört bir yanında azalan nüfus vb. bahanelerle çoğu kapatılan ilkokullar nedeniyle bugün de süren okul sorununa, yalın bir dille anlattığı Garip’in öyküsüyle bir kez daha değiniyor. Garip Nasıl Okuyacak bizi; zorlu yaşam ve ulaşım koşulları, göçerlik vb. gerçekliklerin yaşandığı 1950’li yıllara götürüyor. Öğretmen olarak atandığı Bitlis’e doğru İstanbul’dan yola çıkan genç bir öğretmenin yolda kendisine kılavuzluk eden Garip’le öyküsünde Özyalçıner aslında çözümü de gösteriyor.

Zarif ve İnce Şeyler Toplayıcısı / Gülşan Özdemir Koryürek / Resimleyen: Maya Kurdoğlu / Sıfırdan Yayınları / 32 s. / 5+ / 2022.

Şehirlerin bir yalnızlık ve sıradanlık ortamında grileştiği günümüzde Gülten Akın’ın o unutulmaz dizesinden yola çıkan Gülşah Özdemir Koryürek, yaşamın onca sıradanlığı ve bungunluğa karşın zarif ve ince şeylerin de aslında yanı başımızda ışıldadığını, fısıldadığını büyük ozana bir saygı olarak da anımsatıyor. Yetişkin dünyasının durağan koşuşturmaları arasında gülümsemeyi, sevinci, hayatı yakalama oyununda başrolü çocuklara verirken de ne kadar haklı! Sahi “kimselerin vakti yok (mu) durup ince şeyleri anlamaya?”

Çılgın Sokak Dedektifleri 2 / Özlem Tezcan Dertsiz / Yakın Yayınları / 77 s. / 9+ / 2022.

Dizinin ilk kitabı, mahalledeki küçük ama maceradan maceraya koşan ekibin adıyla Çılgın Sokak Dedektifleri olarak ulaşmıştı okura. Şimdi mahallede bir de Macera Börekçisi var. Açılalı bir yıl kadar oldu. Gizem’e sorarsanız, börekçi Serhat abileri çok tatlı biri ama börekleri berbat. Öyle olsa da çılgın sokak çocukları orada toplanıyor. Özlem Tezcan Dertsiz, sokağın renklerini barındıran, bütün doğallıklarıyla öyküsüne kattığı karakterleri ve sımsıcak anlatımıyla içtenlikle kucaklıyor okurunu.