Haftanın güncel çocuk kitapları...

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 00:01

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 00:01

Şef Şeker’den Pratik Tarifler / Ertuğ Uçar / Resimleyen: Aysun Altındağ / Mundi Kitap / 32 s. / 5+ / 2022.

Ertuğ Uçar’ın kaleminden doğan öykümüz, Aysun Altındağ’ın resimleriyle boyutlanıp geldi bize. Biraz tekerleme, biraz şiir, biraz da bilmece tadında bir kakaolu kek tarifiyle karşımızda Şef Şeker: Bir tavuk, bir inek, iki tarla, denizaşırı uçak bileti, bir baba, iki çocuk ve bir kedi. Bu malzemelerle kakaolu kek mi diyorsanız… Şef Şeker’i izlemek için televizyon karşısına çağrılıyorsunuz kitapta ama biz kitap başına koşuyoruz malzemelerin nasıl kullanılacağı bilmecesini çözmek üzere…

Ay’ı Aradığımız Gece / Sevde Tuba Okçu / Resimleyen: Rumeysa Abiş / Timaş Çocuk / 32 s. / 4+ / 2022.

Gündüzün aydınlığının yerini gece aldığında bile zifiri karanlığa gömülmüyoruz. Ama o gece tam da öyle oldu. Ay nereye kayboldu? Çocuklar, hayvanlar birlikte aramaya başladılar. Uzun yollar aştılar. Küçük oğlan korkunca, ateşböcekleri geceyi aydınlattı. Ormanı aşıp dağa ulaştıklarında hâlâ kimse Ay’ı görmemişti. Arılar, bir tuhaflık var dediler çünkü keçiler de yoktu ortalıkta ve ne zaman kaybolsa keçiler tuhaf şeyler oluyordu. Keçileri ararken çocukların kayıp eşyalarını buldular. Ay mı? Keçilerle var bir ilgisi, olmaz mı?

Bir Zamanlar Bir Yağmur Damlası / James Carter / Resimleyen: Nomoco / Çeviren: Müge Akbulut / Vakıfbank Kültür Yayınları / 32 s. / 6+ / 2022.

“Dünya giderek soğudu ve pamuk bulutlar yağmurla doldu… Yok yok önce yangınlar buz kütlesini eritip sıvı hale getirdi… Bulutlar soğudukça yağmur bıraktı…” Tamam, böyle bir şeyler oldu suyun hikâyesinde ama siz sırasıyla okumak için kitaba buyurun. Suyun katı, sıvı, gaz hali de, nehirler, denizler hali de hatta uzaydaki haline bir ziyaret de var bu yolculukta. Kitap pedagog onaylı ama bizim için editör onayı önemlidir. Dört yaştan itibaren de okunabilir çok rahat. Çünkü bizce ve araştırmacılarca çocuklar, yetişkinlerin sandığından çok daha zeki.

Kısa Kulaklı Tavşancık ile Okulda Bir Gün / Julia Liu / Resimleyen: Leo Tang / Çeviren: Çiğdem Kaplangı / YKY / 32 s. / 3+ / 2022.

Maceraları, çizimleri ve başkahramanıyla, şefkat duygusu uyandıran Kısa Kulaklı Tavşancık serisinin yenisinde, kötü geçen sınavdan sonra Tavşancık Bonbon’un not kaygısı artıyor ve korku dolu bir hafta başlıyor onun için. Kâğıdını tesadüfen görüp “0” aldığını öğrenmesi de cabası… Şimdi “0” aldığı sınavın kâğıdını nasıl saklayacaktı? Fikirler işe yaramazken bu sır da büyüdükçe büyüyecekti…

Senin Evin Benim Evim / Marianne Dubuc / Çeviren: Şirin Etik / Redhouse Kidz / 28 s ./ 3+ / 2022.

Küçük Tavşancık’ın doğum günü için Bisküvi Sokağı 3 Numara’ya davetliyiz. Süslemelerden sorumlu Baba Tavşan çatı katına çıkarken Anne Tavşan pastayı tamamlamakta. Apartmanın diğer sakinleri mi? Her sayfada tüm apartman sakinlerinin hikâyelerini de izliyoruz: Yeni taşınan kedi ailesini, hasta yatan Ayı’nın iyileşmesini, oynarken ortalığı dağıtan yavru fareleri, onların gürültüsünden uyuyamayan Baykuş’u ve diğerlerini… Kaç farklı şekilde kaç kez okunabileceğini henüz hesaplayamadık!