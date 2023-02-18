Haftanın güncel çocuk kitapları...

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 00:01

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 00:01





Walt’u Beklerken / Daniel Fehr / Resimleyen: Maja Celija / Çeviren: Berivan Özkoçak / Çınar Yayınları / 32s. / 4+ / 2022.





Sürekli bir şey yapmaktan başka bir şey yapmaya geçerek yaşamanın empoze edildiği ve boş zamana tahammül edilemeyen günümüzde “sıkılmak” üzerine bir kitap Walt’u Beklerken. Adıyla yaptığı atıfları boşa da çıkarmıyor. Godot’yu Beklerken’deki gibi gelmeyen birini beklerken yaşanan boşluk, can sıkıntısı ve bundan doğan sonuçları anlatıyor. “Walt” ile gönderme yapılan Walt Disney ise yarattığı karakterlerle yer alıyor hikâye boyunca. Çizilen türlü türlü karakterlerin hangisi, hangi hikâyeden, bulmak da kitabı okuma keyfini pekiştiriyor. “Walt gelseydi/ olsaydı şöyle yapardı,” diyerek kurulan hayaller, iki çocuğun can sıkıntısının hayal gücünü nasıl beslediğini anlatıyor bize.





Çok Özel Bir Mektup / Jonathan Meres / Resimleyen: Hannah Coulson / Çeviren: Hazel Bilgen / YKY / 104s. / 7+ / 2022.





Can; yeni bir bisiklet istiyor. Annesi önerilerde bulunuyor, ablası Leyla haline gülüyor. Doğum gününe daha var, yılbaşına da. Ablasına yardım ederek bisikletin parasını biriktirmek de kimin fikriydi? Binlerce yıl geçerdi. Sonraki gün sabah altıda, daha kuşlar ötmeden gazete bayisinin önündeydi Can, ne kadar inanmasa da paranın birikebileceğine. Yine de tüm bu hareket ona iyi geldi. Üstelik Nehir Kıyısı Huzurevi’ndeki yaşlılara gazete ulaştırmak başka hikâyeler de yarattı Can’ın gündeminde… Belki de tüm parayı biriktirmesine gerek kalmazdı sahiden.





Pırt Çocuk İlk Koku / Adam Wallace / Resimleyen: James Hart / Çeviren: Yeliz Üslü / Büyülü Fener Yayınları / 128s. / 6+ / 2022.





Bu maceranın kahramanı Martin Kennedy, hiç gaz çıkartmayan çocuk. Dünyanın en düzenli kasabası Parlakkent’te yaşıyor. Her şeyin pırıl pırıl, derli toplu olduğu bu kentte Martin tabii ki Düzenli Kasaba Komitesi’nde ve İğrençlik Karşıtı Komitesi’nde görevliydi. Bu düzene uymayan tek şey ise çevre kirliliği yaratan Kuru Fasulye Fabrikası’ydı. Fabrika kentin ana geçim kaynaklarındandı, o nedenle kapatılamıyordu. Martin’in yolu zorunluluktan fabrikaya düştüğündeyse olanlar olur ve gözünü hastanede açar. O tertemiz, düzenli, titiz Martin berbat şekilde pırtlayan birine dönüşür. Haline üzülürken çokça da gülünüyor Martin’in.





Örgücü Nine’nin Saymacaları / Sennur Sezer / Resimleyen: Selçuk Ören / Okuryazar Yayınevi / 32s. / 4+ / 2022.

Türkiye’de çocuk edebiyatının önemli adlarından Sennur Sezer’in şiirleri bir kez daha çocuklarla buluşuyor. Anısını da güzelleyerek tekrar okurken gözlerim doldu. Çocukluğumda tanıştığım için kendimi şanslı saydığım Sennur Sezer’in sözcükleriyle buluşun derim. Üstelik sadece sözcüklerle değil rakamlarla da buluşturuyor bu kitabında sizi. Saymacaya giriş için harika bir antididaktik kaynak olarak da aradığımız kitaplardan Örgücü Nine’nin Saymacaları. Sarı Kuş’la başlıyoruz saymaya, Rakamların Şarkısı’yla sürdürüp “10”da bitiriyoruz; geçiyoruz Dört İşlemli Masal’a. Sonunu da Örgücü Nine’nin hikâyesini tekerleme tadında okuyarak bağlıyoruz.