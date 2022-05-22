Haftanın güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

22 Mayıs 2022 Pazar, 00:01

Lala’nın Kelimeleri / Gracey Zhang / Çeviren: Merve Türk / Timaş Çocuk / 48 s. / 3+ / 2021.

Kentin sıkıcı, boğucu ortamında iş-ev kısırdöngüsünde bunalan, sevgi ve anlayışın uzağına savrulan insanın hayatı da öyküsü de ancak sevginin gücüyle değişir. Annesinin onca uzak soğuk seslenişlerine, bıkıp usandıran uyarılardan öte anlam taşımayan tavırlarına karşın Lala, evlerine yakın sokaklardan birinde bir duvar dibine yerleşen yabani bitkilere, düzenli su vermenin ötesinde sevgi dolu sözcüklerle seslenir. Sevginin engel tanımayan gücünü derinden duyumsatan çarpıcı bir sevgi öyküsü anlatıyor Gracey Zhang.

Hayalperestler / Emily Winfield Martin / Çeviren: N. Bengisu Günaydın / Uçan Fil Yayınları / 32 s. / 3+ / 2021.

Bütün yolculuklar o ilk adımla başlar. Ne var ki o adımın atılmasını sağlayan da hayal etmektir. Gerçek ya da düşsel yolculukların temelinde hep hayaller vardır. Merak duygumuzu da besler hayallerimiz. Ve merakla açılan kapılar yepyeni yolculukları muştular hepimize. Başarıya giden bütün çabalar da hep bir hayale / hayallerin ardını kovalamaya yaslanır. Dilediğimiz yerde olmayı sağlayansa sihirli sözcükler ya da gizli kapılar değil, hayal etme cesaretidir. Hayalperestler’in bakışının, gülümseyişinin, varsıl dünyasının sizinkiyle kesiştiği öyle çok yer var ki şaşırmayın.

Merope / Göknur Birincioğlu / Resimleyen: Merve Atılgan / Redhouse Kidz / 32 s. / 3+ / 2022.

Olağan, alışılmış, becerilerimizi ortaya koyamadığımız ya da kimselerin bizi fark etmediği anlar olabilir. Kırılırız, güceniriz, içimize kapanırız. Neyse ki ansızın bir karar, bir olağanüstülük yolumuzu aydınlatır da işe yaramanın, gündelik koşuşuturmalar arasında yeniden yerimizi bulmanın sevincini yaşarız. Gökte sanki çakılı duran sönük yıldızlar da ya yeryüzüne ulaşmayı istiyor ya da fark edilmeyi bekliyorlardır. Onlardan biriyle, Merope’yle tanıştığınızda ötekiler de göz kırpacaktır size. Göknur Birincioğlu’nun annesinden dinlediği masalların esiniyle yazdığı öyküsüne Merve Atılgan’ın harika resimleri eşlik ediyor.

Geliyorlar / Derleyen ve Resimleyen: Hasan Karaca / Yakın Yayınları / 104 s. / 10+ / 2021

Karlı bir pazar sabahı, uzun sürmüş bir nöbetten sonra yorgun argın eve dönerken üşümüş, korkmuş bir arkadaş çıkar karşımıza! Ya da ansızın bir uçuçböceği konar ellerimize. Kuzuların konuşmayı nasıl öğrendiğine tanık oluruz belki. Ya da oyuncak bir panda sohbete durur sizinle. Sahi sizin “İyi insanlar örümcekleri öldürmez.” diyen, dünyayı güneşin etrafında döndüren bir babaanneniz var mı? Sonra doğum günü kuşu, kitap kurdu, sarman ya da tekir, bembeyaz kutup ayısı, şaşı bakıp şaşırtan tosbağa, orman perisi, sevimli oğlak... Hasan Karaca derlemiş ve yirmi beş arkadaşı, gündelik yaşamdan, hayvan dostlarımızın yaşamından incelikleri masallara, öykülere taşımışlar. Karaca, resimleriyle sımsıcak bir hava katmış bu ortak yapıta...