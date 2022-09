Haftanın güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

24 Eylül 2022 Cumartesi, 00:01

Superman Klan'ı Dağıtıyor / Gene Luen Yang / Resimleyen: Gurihiru / Epsilon Yayınevi / 240 s. / 10+ / 2022.

Süpermen, adı üstünde, olağanüstü güç ve becerilerle donanmış; bildiğimiz, tanıdığımız kahraman. Çocuklar da öyle... Mahallede, sokakta, parkta, sokak aralarında oyun peşinde yorulmak bilmeyenler... Hikâye mi? Ona da neredeyse, bilmediğimiz bir tarihten (kadim çağlardan) bu yana aşinayız! “Tek Irk! Tek Renk! Tek Din! Sizi burada istemiyoruz! Defolun!” Nasıl da “yakın” tanıdık değil mi? Neredeyse dünyanın bütün kara parçalarındalar! Ama insanlık da öyle... Barış içinde bir arada yaşama mücadelesi de... Yang’ın, “Olup biteni anlamaya çalışın ve insanın gücü, bugün olmazsa yarın yeter zorbalara...” sesini taşıyan Gurihiru’nun resimlediği çizgi romanını seveceksiniz.

Öncü Doktor Hipokrat / Luca Novelli / Çeviren: Nükhet Amanoel / Can Çocuk / 120 s. / 12+ / 2022.

Kendi resimlediği anlatısıyla Luca Novelli, bugün “bilimin babası” saydığımız Hipokrat’ın yaşam öyküsünü sunuyor bize. Bir anda 2 bin 500 yıl önceye, henüz kan dolaşımının, soluk alıp vermenin ne işe yaradığının bilinmediği bir çağa gidiyoruz. Hipokrat; çoğu hastalığın tanımlanamadığı, sağaltım olanaklarının onca sınırlı, araç gereç ve çoğu ilacın bilinmediği bir çağda hekimliği rahiplikten ayrı bir alan olarak tarif etmiş, bilimsel kaynakları tıbbın hizmetine sunmuş. Tedavinin merkezine hastalığı değil, insanı koyan ilk hekim olmuş. Hekimlerin göreve onun adına bir yeminle başladığı bu bilim insanının yaşam öyküsünü Nükhet Amanoel’in başarılı çevirisinden yer yer şaşırarak ve gülümseyerek okuyacaksınız.

Nina ile Milo / Marianne Dubuc / Çeviren: Ece Erbay Nahum / Redhouse Kidz / 44 s. / 5+ / 2022.

İki iyi arkadaşın öyküsü, oyunlu bir okuma yolculuğu sunuyor okurlara. Marianne Dubuc’un yazıp resimlediği öyküyü Ece Erbay Nahum başarıyla dilimize çevirmiş. Nina, piknik yapmayı, büyükanne Mimi’nin bisküvilerini ve arkadaşı Milo’yla vakit geçirmeyi çok seviyordu. Milo da piknik yapmayı, büyükanne Mimi’nin bisküvilerini çok seviyordu. Ve arkadaşı Nina’yla balık tutmaya gidecekleri günü iple çekiyordu. İki arkadaş o gün erkenden göl kıyısında aldılar soluğu. Nina, büyük bir balık tutmayı hayal ederken tuhaf bir şey oldu. Arkadaşı Milo ansızın havalandı, bulutlara kadar uçuverdi. Çocukların düşlerine seslenen enfes bir öykü.

Uç Bakalım! / Merve Ergenoğlu / Kırmızı Kedi Çocuk / 32 s. / 3+ / 2022

Kâğıt uçak yapmamış, onu yakın uzak yolculuklara çıkarmamış olanımız var mıdır? Peki, balkondan, pencereden ya da kırların ferah serinliğinde sürpriz yolculuklara doğru kanat çırpan uçağınızın yolcusu yok mudur? Olmaz mı? Her şeyin her an hareketli olduğu dünyamızda, bizim kâğıttan uçağımızın duraklarını, biriktireceği anıları, taşıyacağı şiiri bilmek ya da tahmin edebilmek o yolculuğu deneyenler için hiç de zor değil. İşte Merve Ergenoğlu yazıp resimlediği enfes öyküsünde, o hepimizin çıktığı düşsel yolculuğun izini sürüyor, kimi ayrıntılarını da veriyor. Dahası kâğıttan uçak nasıl yapılır, onu da anlatıyor. Bakın bakalım sizinkine benziyor mu?