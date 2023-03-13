Haftanın güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 00:01

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 00:01

Zaman Taşı / Demet Ekmekçioğlu / Resimleyen: Ayça Tuba Sancar / Kırmızı Kedi Çocuk / 32 s. / 6+ / 2022.

Demet Ekmekçioğlu, kulak verince taşın hikâyesine, insanın şu yeryuvarlağındaki serüveni çıkıvermiş karşısına. O yüksek mi yüksek tepeden, ansızın koptuğu yerden yuvarlanırken; taş baltadan tekerleğe, duvarlardan heykellere... Aslında bir ömre sığan milyonlarca yılın yolculuğuna tanık olmuş “zaman taşı”mız. İyiyi de kötüyü de, savaşı da barışı da, mutluluğu da hüznü de yaşamış / tatmış! Taş üstünde taş olmanın sevincini duyumsarken taş üstünde taş bırakmayanların eziyetini de çekmiş sineye. Ayça Tuba Sancar’ın resimleri, anlatılanlara renk ve tını katıyor. Bizim öykümüz bu! Seveceksiniz.

Mutluluk Bir Kıvılcım / Judith Malika Liberman / Resimleyen: Zeynep Özatalay / Redhouse Kidz Yayınları / 40 s. / 4+ / 2022.

Yaşadığımız yerden, yapıp ettiklerimizden, alışkanlığa dönüşen hayatımızdan sıkıldığımız hatta yakındığımız olur arada. Tıpkı sirke ve turşu yapıp bunları pazarda satarak geçimini sağlayan Feride Teyze gibi. Sonra mutlu olduğumuz anların nereye uçtuğunun, nerelerde kaldığının arayışı başlar. Aslında yanı başımızda olanın, içimize saklananın uzaklarda olduğu yanılgısıdır yaşadığımız. Özgün melodiler eşliğinde çağdaş, sorgulayan, düşünmeye çağıran, masallarıyla tanıdığımız Liberman, yine hayranlığımızı kazanıyor. Zeynep Özatalay, alıştığımız özgün desenleriyle çoğaltıyor Liberman’ın anlatısını.

Ejderha Mo / Ceren Pelit / Resimleyen: Esra Uygun / Bilgi Yayınevi / 36 s. / 4+ / 2022.

Sımsıcak bir dostluk öyküsü bu; düşlerimizi besleyen, çoğaltan; yaşamın kalbinden şarkılar eşliğinde seslenen, hiç bitmesin istediğimiz... Ceren Pelit’in, kahramanı Zizi’yle çıktığı yolculuğa Esra Uygun’un öykü denli sıcak, başarılı, rengârenk resimleri eşlik ediyor. Tekdüze, sıkıntılı anlarımızı, yorgunluklarımızı, o küçücük burunlarımızı kocamanlaştıran üşütmelerimizi bile kolayca eğlenceli bir serüvene çeviren bu yolculuğu; kendimizi bir anda Zizi’nin ve Ejderha Mo’nun arkadaşı olarak görünce daha da çok seviyoruz. Sahi, bir gece ansızın çıkıp gelse ejderhanız ya da öykünüzden kaçsa nerede yatırırdınız? Biliyorum; yatağınızı paylaşırdınız onunla ve sizin ejderhanız da mor!

Keloğlan ile Köse / Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner / Resimleyen: Ferit Avcı / 48 s. / 7+ / FOM Kitap / 2. baskı: 2022.

Sanatın üç ustası buluşunca ortaya Keloğlan’ın yepyeni bir yorumu, dolayısıyla enfes bir yapıt gelmiş! Anadolu’muzun çok tanınan, çok bilinen, genellikle de çok kızılan masal kahramanı Keloğlan; öykülerini severek okuduğumuz Adnan Özyalçıner’in usta işi anlatısı, şiirleriyle yepyeni pencereler açan Sennur Sezer’in gülümseyen dizeleri, çizgi ve renk avcısı Ferit Avcı’nın benzersiz desenleriyle bu kez o ezber ettiğimiz saflığına akıllıca davranışlar ve çıkış yolları ekleyip her türlü kurnazlık, düzenbazlıkla baş eden bir karaktere dönüşüyor. Bu; cesaret, dayanışma ve yardımlaşma öyküsünü seveceksiniz.