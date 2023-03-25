Haftanın güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 00:02

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 00:02

Oman’ın Güzel Kalemi / Doğan Gündüz / Resimleyen: Vaghar Aghaei / Can Çocuk / 43 s. / 8+ / 2023.

Oman (Asıl adını öykünün sonunda öğreneceğiz!), günlerce biriktirdiği harçlıklarıyla sonunda o çok istediği iki uçlu iki renkli kalemine kavuşmuştur. Gelin görün ki çantasında fark etmediği delik onları çok geçmeden ayıracaktır. Çocuk öykülerinin usta adı Doğan Gündüz; günlerce elden ele gezen “güzel kalem”in öyküsünde aslında incelikle birbirine bağladığı bambaşka yaşamlara dışarıdan gibi görünse de aslında içeriden bir bakış sergiliyor. Yaşamın hızlı akışına aksiliklerin yanında ayrılığın hüznü de eşlik ediyor. Gündüz’ün muzip bir oyun da sergilediği öyküye Vaghar Aghaei de renklerin oyunuyla katılıyor.

Her Zaman Her Yerde Sev / Sarah Massini / Çeviren: Ceren Ceylan / Bilgi Çocuk / 32 s. / 3+ / 2022.

Bilgi Yayınevi’nin 2022 kapanırken yayımladığı Her Zaman Her Yerde Sev’i; sevgiyi gösterme biçimlerine ilişkin görsele dayalı, az sözcüklü bir okul öncesi kitabı. İnsanların genelde benimsedikleri sevme biçimlerinin dışındakileri de eğlenceli görsellerle ileterek çocukların bu bakışını genişletiyor. Hem nasıl sevmeler var hem de neler neler sevilir; sıcacık çizimlerle anlatıyor. Sevgi dilini yetişkinlikte tekrar tekrar okuyarak birbirini ve sevilip sevilmediğini anlamaya çalışmış bir kuşağın, değerini açıkça görebileceği bir kitap.

Sığınak / Sandra Le Guen / Çeviren: Şafak Tahmaz / Resimleyen: Stéphane Nicolet / Günışığı Kitaplığı / 32 s. / 4+ / 2023.

Şafak Tahmaz, Sandra Le Guin’in sihirli kalemiyle ve çocuk gözünden anlattığı duygusal öyküsünü başarıyla dilimize çevirmiş. İnsanlığın bitmeyen / bir türlü baş edilemeyen, geride bırakılamayan en büyük sorunu belki de savaş. Evi barkı, yurdu yuvayı darmadağın eden savaş! Nereye sığınır insan evinden olmuşsa? Gökyüzünün uçsuz bucaksız maviliğine, sınır tanımaz özgürlüğüne, kucaklayan ellerine... Natali’yle Leyla’nın, birbirlerinin dilini anlamasalar da sığınmacılık hallerini kurdukları dostlukla aktarışları içimizi serinletiyor.

Elmer / Yazan-Resimleyen: David Mc Kee / Çeviren: Beyza Becerikli / Mundi Çocuk / 32 s. / 3+ / 2023.

Kocaman bir fil sürüsü içinde, fil renginde olmayan bir fildir Elmer. Onlarca renkle bezeli, yamalı bir fildir o ve sürünün de neşesidir. Ama sıkılır bir gün farklı olmaktan. Sessizce uzaklaşır sürüden. Fil renginde meyveleriyle bir yabanmersini bulur. Kısa sürede kurtulur farklı olmaktan! Döner sürüye yeniden. Şakalarından, sesinden tanır onu sürüsü. Bu oyunu ansızın başlayan yağmura kadar sürdürür. Mundi Çocuk, dizinin iki kitabını (Elmer, Elmer ve Wilbur) birlikte yayımladı. Wilbur da yamalıdır ama renkleri bambaşkadır. Şaşırtıcı kurgusu, ilginç ve farklı resimleriyle dizinin iki kitabını da sevecek çocuklarımız.