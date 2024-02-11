Hakikatin ‘kimlik’ arayışı

Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.02.2024 - 05:29

Küratörlüğünü Beral Madra’nın, sanat danışmanlığını ise Ferhat Özgür’ün yaptığı sergi, resim, fotoğraf, video, heykel ve çeşitli teknikte yerleştirmelerden oluşuyor. 25 Şubat’a kadar gezilebilecek sergide, 25 farklı sanatçının eserleri yer alıyor.

BAKTERİ VE ZAFER

Sergi salonuna girdiğiniz anda dikkatinizi çeken ilk eser, Barış Kandemir’in ahşap ve üç boyutlu plastik heykeli, “Bakterinin Zaferi”. Eser, Neil Postman’ın “Televizyon: Öldüren Eğlence”sini çağrıştırıyor. Postman’ın orada sorduğu gibi, “Televizyon nedir? Ne tür konuşmalara olanak tanır? Hangi entelektüel eğilimleri cesaretlendirir? Ne tür bir kültür üretir?” sorularını yeniden düşünmenize olanak sağlıyor. Artık iyice palazlanan gösteri çağının, her türlü iktidar sahiplerinin bir oyun alanına dönüşen televizyonlarında, her akşam evlerimize giren zararlı bakterilerin zafer çığlıklarını resmediyor.

AİLE, KADIN, EMEK

Semra Bayram’ın “Kadın” ve “Kadın Olmak” eserleri, günümüz toplumundaki “kadın”ın halini yansıtıyor. Aydınger kâğıt, tuval ve kumaşı araç olarak kullanan ressam, kadına karşı şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor. Metin Katırcılar’ın “Aile Fotoğrafı” eserinde, yüzleri ve bedenleri olmayan aile üyeleri, aile ilişkilerinin düzeyini sorgulatıyor. Yeliz Akarsu ise “Emeğin Biçimsel Boyutu” eserinde, foto manipülasyon tekniğiyle emekçinin emeğini bedenine resmediyor, yıllar sonra oluşan tahribatı aktarıyor.

‘KİMLİĞİ OLUŞTURMAK, KORUMAK’

Serginin küratörü Beral Madra, “Kimlik kavramının üzerinde yoğunlaşmanızın nedeni nedir” sorumuza, “Günümüz sanat yapıtlarında şu üç kimlik karşılaşır: Sanatçının kimliği, sanat yapıtında yansıtılan kimlik ve bu yapıtı izleyenin kimliği. Yapay zekâ ile yapay kimliklerin oluşturulabildiği tekno-feodalist düzende kimlikler insanın özgün doğasına ilişkin göstergeler olarak önemli oldu. Genç kuşak özellikle bu tekno-feodalist düzenin içine doğdu ve yaşamı buna göre biçimleniyor; geçmiş kuşaklara oranla kimliğini oluşturmak, korumak gibi bir güce sahip olmaları gerekiyor” yanıtını veriyor. Küratör olarak işinin sanatçıları tanımak, yapıtlarını incelemek ve bu yapıtları topluma sunmak olduğunu vurgulayan Madra, “Değerli sanatçı Ferhat Özgür eğittiği bir grup sanatçıyı bana tanıtarak benim işimi yapmama yardımcı oldu. İnceleme sonucunda bu sanatçıların yaşadığımız düzen ve coğrafi bölgedeki insan kimliğini etkileyen doğal, geleneksel, güncel, toplumsal öğeler ve büyük anlatılar üzerinde yoğunlaştıklarını gördüm. Burada benim için önemli olan bu sanatçıların yaşadıkları dönemin hakikatleri açısından bir farkındalığa sahip olduklarını görmekti” ifadelerini kullandı.