Haldun Dormen’in anıldığı gecede 28. Afife Tiyatro Ödülleri verildi

Oğlu Ömer Dormen bıraktığı paha biçilmez miras sağlam dostluklar için babasına teşekkür ederek, Türk Eğitim Vakfı ile üstün başarılı tiyatro öğrencileri için Haldun Dormen adına dört yıllık eğitim bursu başlattıklarını duyurdu ve komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü "Konken Partisi" oyunuyla Tiyatrokare’ye verdi. Oyuncuları Melek Baykal ve Mehmet Atay turnede olduğu için katılamadığı gecede ödülü yönetmeni Nedim Saban Yıldız ve Müşfik Kenter’i anarak, Dormen Tiyatrosu ile anılarını paylaşarak aldı.

Bu yıl ilk kez özel ödüller kategorisine eklenen Afife Onur Ödülü, Sahne Işığı dalında 13 kez aday olmuş ve 7 kez almış olan Yakup Çartık’a jüri başkanı Aslı Yılmaz tarafından verildi. Yılmaz, her yıl verilecek olan bu ödülün Afife’yi en az beş kez almış olanlara verileceğini ve bir daha da aday olamayacaklarını açıkladı.

Yapı Kredi Özel Ödülü ise, on yıl jüri başkanlığını yapan Prof. Dr. Merih Tangün’e Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa tarafından takdim edildi. Tangün, “Bu ödül benim için çok kıymetli. Bu nedenle ödülü kendi sesini arayan, düşmekten çok korksa da kalkıp yürüyen tüm öğrencilerim adına alıyorum. Çünkü tiyatro insanın karanlığın içinden geçip kendi sesini bulma çabasıdır. Bir hoca için öğrencisinin o sesi bulduğu ana tanıklık etmek paha biçilmez bir ödüldür.” diyerek tanıklık ettiği o anlar için tüm öğrencilerine teşekkür etti.

Oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün Lucy adlı oyunuyla Aslı Ceren Bozatlı’nın aldığı törende tiyatro tarihine iz bırakan ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü ise, Metin Deniz, Aliye Uzunatağan, Hüseyin Köroğlu ve yazarımız Ayşe Emel Mesci’nin elinden alan oyuncu, yazar, yönetmen Şahika Tekand, “Çok neşeli bir gece geçirdik. Ama dışarda olup biteni unutamıyor bir yandan da insan. Hayatın bizleri yeniden sınamaya başladığı ve dünyanın yeniden radikal değişim dönemine girdiği şu günlerde tiyatro insansız yapılamayacak tek iş olarak hayatın karşısında duruyor ve direniyor. O nedenle hadi gelin hep beraber hem eğlenelim ve hem de hayatı değiştirelim.” diyerek bu ödülü almaktan duyduğu onuru ifade etti.

Jürinin izlediği 268 oyun arasında ödüle değer görülenler:

Yılın En Başarılı Oyunu: Lucy (Decollage Art Space)

Yılın En Başarılı Yönetmeni: Arzu Gamze Kılınç (Filler ve Karancalar)

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Rabia Zehra Şafak (İlk Bakışta Prima Facie)

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Barış Yılmaz (Gonzago’nun Öldürülüşü)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Pınar Yıldırım (Monologlar Müzesi Pavyon)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Hakan Kargidanoğlu (Gonzago’nun Öldürülüşü)

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı: Fırat Dövencioğlu&Özgür Kavurmacıoğlu&Umut Kambak (Cehennem Çiçeği)

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Dilek Kaplan (Gergedanlar)

Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Gökçe Gürçay&Miray Eslek&Özlem Kaya&Volkan İncüvez (Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş? Çerkez Rıdvan’ın Dolabı)

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Burhan Yücel (Birbirmizi Hiç Görmeyecekmişiz)

Yılın En Başarılı Hareket Tasarımı (Koreografisi): Ferhat Güneş (Birbirimizi Hiç Görmeyecekmişiz)

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı: Doğa Yiğit (Vanya Dayı)

Besteci piyanist Serpil Günseli ve grubunun müziği eşliğinde izlenen törende, bağımsız sahnelerde oynayan sanatçıların maddi koşullarının ağırlığına kara mizahın gücüyle dikkat çeken ve unutulmaması için ödülünü Soma’nın, Gezi’nin, Aladağ yangının, Çorlu Tren Kazası’nın avukatı tutuklu olan Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay’a adayan Pınar Yıldırım büyük alkış aldı. Arzu Gamze Kılınç oyunun yazarı Yaşar Kemal’e, Barış Yılmaz ve Hakan Kargidanoğlu özel tiyatroların, bağımsız sahnelerin yaşadığı zor koşullara dikkat çekerek Moda Sahnesi’ni ayakta tutan yönetmenleri Kemal Aydoğan’a teşekkür ettiler.

Ödül kazanan sanatçılar, ışığı altında bu ödülü aldıkları Afife Jale’ye, Yapı Kredi’ye, jüriye, ailelerine, hocalarına ve ekip arkadaşlarına, oyun yazarlarına teşekkür ettiler, aday olan meslektaşlarını kutladılar. Erol Evgin’in şarkısı eşliğinde torun Alya Dormen’in dans ettiği gece ödül kazananlar ile her kuşaktan Dormen Tiyatrosu ekibinin birlikte söylediği Cemal Reşit Rey’in “Lüküs Hayat” şarkısıyla sona erdi.