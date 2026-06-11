Halil Paşa’nın İzinde, Sanatın Değişen Dili

Erten konferansta Halil Paşa’nın üretimini, yalnızca bir ressamın kişisel yolculuğu olarak değil, değişen görme biçimlerinin ve yeni estetik arayışların izleri üzerinden değerlendirilecek, asker ressamlar kuşağından Paris’te alınan akademik eğitime, Mısır yıllarından Cumhuriyet dönemine uzanan geniş bir hatta, sanatçının gelişen üslubunu ve dönemin sanat çevreleriyle kurduğu ilişkiyi anlatacak.





OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E SANATIN DEĞİŞEN DİLİ

Hem Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisini ziyaret edenler hem de Osmanlı modernleşmesinin sanat alanındaki karşılıklarını merak eden izleyiciler için sergiye derinlik kazandıran bir buluşma niteliği taşıyan “Osmanlı Modernleşmesinin Estetik Hafızası: Halil Paşa’nın Sanatı ve Dönemin Sanat Ortamı” başlıklı etkinlik, Halil Paşa'nın eserleri aracılığıyla sanat, kimlik, temsil ve Batılılaşma meselelerine yeniden bakma imkânı sunacak.

KÜRATOR EŞLİĞİNDE SERGİ TURU

Müze 24 Haziran, 18.30’da küratör Dr. Özlem İnay Erten rehberliğinde düzenlediği özel sergi turuyla izleyicileri sanatçının yaşamına ve üretimine yakından bakmaya da davet ediyor. Bu özel sergi turu Halil Paşa'nın ışık, renk ve kıyı temaları etrafında şekillenen resim anlayışını küratoryal bir anlatı eşliğinde keşfetme imkânı sunacak.