Halit Çelenk Hukuk Ödülleri verildi

Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:51

Güncelleme: 09.05.2024 - 14:51

Yakın tarihimizin önemli toplumsal davalarında üstlendiği avukatlık görevini, hukuki bir zeminde ve politik bir bilinçle örnek bir biçimde yerine getiren Halit Çelenk adına verilen Hukuk ödülleri, 13. ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs’ta, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Saygı duruşunun ardından törenin açış konuşmasını yapan TBB Başkanı Yardımcısı Av. Ercan Demir, “Halit abi biz siyasi davalara bakan avukatlar için bir idol, bir semboldü. Onun gibi hak, hukuk, adalet için mücadele edenlerin yanında olacağız” diyerek bu ödülün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını, ifade etti.

Seçici Kurul adına Ali Rıza Aydın 10 yıl önce başlatılan ödülün gerekçesini okuyarak kazandırdığı eserlerin önemini vurguladı. Ardından Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, TCK’nın 163. Maddesinin kaldırılmaması için Halit Çelenk ile verdikleri mücadeleyi anlattı. Altıntaş, ‘Özal’ın temel amacı şeriata giden yolları açmaktı’ diyerek bugüne nasıl bir aymazlıkla gelindiğine dikkat çekti.

‘İŞÇİSİZ İŞ HUKUKU’

Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Gürkan Altun, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. İlker Kılıç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen, Av. Ümit Altaş’tan oluşan seçici kurul 2024 Halit Çelenk Hukuk Ödülü’nü Dr. Murat Özveri’nin ‘Bireysel İş İlişkileri Açısından Türkiye İşçi Hukuku’ adlı eserine verdi. Birincilik ödülünü alan Murat Özveri, “Özellikle 80’den sonra emeğin üzerine kabus gibi çöken bir süreçte işçisiz iş hukukunu teşhir etmek, haklarını alamayan işçilerin feryadını dile getirmeye çalıştım” diyerek bu iki ciltlik çalışmasını başarılı ama ekonomik gücü olmayan seçkin öğrencilere burs veren Cerenler Vakfı’na bağışladığını açıkladı.

Akademik Destek Ödülü’nü Erdi Yetkin “Cezalandırılabilirliğin Öne Alınmasının Bir Görünüş Biçimi Olarak Hazırlık Hareketlerinden Doğan Ceza Sorumluluğu” konulu doktora tezi ile aldı.

Bu yıl iki eser arasında paylaştırılan Teşvik Ödülü’nü Seda Özkan, “Etkili Parlamenter Muhalefetin Anayasal Esasları; Denetim Verileri Işığında Önerge Verme Eylemliliğine Çözümleyici Yaklaşım” başlıklı doktora tezi ve Furkan Yılmaz, “Hukukta Yorumun Sınıfsallığı” başlıklı yüksek lisans teziyle kazandılar.

Aile adına konuşan Çelenk’in kızı Serpil Çelenk Güvenç on yıl boyunca 150’ye yakın eseri değerlendiren 50’yi aşkın esere ödül veren seçici kurula ve destek olan TBB yönetimine, daima yanlarında olan Halit Çelenk dostlarına ve törene türküleriyle renk katan Tuncer Tercan’a teşekkür etti. Bu süreçte yanlarında olan Av. Erşen Sansal’ı ve Prof. Dr. Rona Aybay’ı saygıyla andı.

Törene Çelenk ailesi, seçici kurul üyeleri, meslektaşları ve aralarında öldürülen eşi ve iki oğlu için Adalet Nöbeti tutan Emine Şenyaşar ve oğlu DEM milletvekili Ferit Şenyaşar’ın da olduğu Halit Çelenk ve Şekibe Çelenk dostları katıldı.