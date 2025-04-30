Halit Çelenk Hukuk Ödülleri’nin kazananları açıklandı: Ödül, hak arayan gençlere ithaf edildi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:08

Güncelleme: 30.04.2025 - 14:17

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) katkılarıyla her yıl düzenlenen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri’nin 2025 yılı kazananları belli oldu.

Ankara'da toplanan Ödül Seçici Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda; Halit Çelenk Hukuk Ödülü'nü hak mücadelesi veren üniversiteli ve liseli gençlere ithaf etti.

Akademik Destek Ödülü’ne; Ulaş Karadağ’a ait ‘Hukukun Üstünlüğü ve Otoritarizm: Türkiye’nin Anayasal Dönüşümü İçin Bir Çerçeve’ konulu makale ile Erdem Arda Akay’a ait ‘Suçun Kamusallığı Bağlamında Devletin Mağdur Sıfatı’ konulu tez layık görüldü.

Teşvik Ödülü de Ezgi Duman’a ait ‘Mahpus Çocuklar’ ve Özge Fındık’a ait ‘Kimsesizlerin Hikayesi: Suça Sürüklenen Çocuklar’ konulu makaleler arasında paylaştırıldı.

Ödül töreni, Avukat Halit Çelenk’in aramızdan ayrılışının yıldönümünde, 5 Mayıs 2025’te saat 18.30’da Ankara Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.