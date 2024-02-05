Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'lü 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yayınlanma: 05.02.2024 - 23:36

Güncelleme: 05.02.2024 - 23:36

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Yarın Yokmuş Gibi" adlı mini dizi, yönetmenliğini Zeynep Günay'ın üstlendiği bir yapım olarak 14 Şubat'tan itibaren GAIN üzerinden izleyicisiyle buluşacak. Dizi, Theo van Gogh'un yönettiği 2003 yapımı "Interview" filminden uyarlandı.

Dizinin hikayesi, genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan arasındaki karmaşık ilişkiyi konu alıyor. Hakan karakterini canlandıran Halit Ergenç, gazeteci olarak, Tuba Büyüküstün ise Manolya karakteriyle karşımıza çıkacak. Dizinin yapımcılığını CB Medya üstlenirken senaryo Ekin Atalar'a ait.

"Yarın Yokmuş Gibi," izleyicilere bir röportaj sırasında başlayan bu karmaşık ilişkiyi detaylı bir şekilde işleyerek dikkat çekmeyi hedefliyor.